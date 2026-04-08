Нетаньяху заявил, что перемирие США и Ирана не стало сюрпризом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренность о временном прекращении огня между США и Ираном не стала неожиданностью для израильской стороны. Об этом сообщает «ТАСС».

В телеобращении он отметил, что двухнедельное перемирие вступило в силу вечером и было согласовано при участии Израиля. По его словам, происходящее не стало для страны внезапным решением в последний момент.

Нетаньяху также сообщил, что поддерживает тесный контакт с Президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что уровень партнерства между Израилем и Соединенными Штатами, направленного против главного противника, является беспрецедентным.

Кроме того, премьер заверил, что регулярно общается с американским лидером и призвал не сомневаться в прочности этих отношений.

При этом он добавил, что в Израиле рассматривают перемирие не как завершение военной кампании, а как временную паузу. По его словам, страна готова в любой момент возобновить боевые действия.