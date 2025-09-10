Нетаньяху призвал аплодировать Израилю за «принципиальную позицию»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что критику, прозвучавшую от ряда стран после удара ВВС по Катару, можно считать постыдной, а Израиль, напротив, заслуживает поддержки за принципиальную позицию и решительные действия против терроризма. Его слова приводит «ТАСС».

Он провел параллель между действиями израильской армии и кампанией США в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению Нетаньяху, аналогом тех событий для Израиля стала атака ХАМАС 7 октября 2023 года. Удар по Дохе, где, как утверждается, находилось руководство движения, он охарактеризовал как продолжение ответных мер против радикалов.

Глава правительства подчеркнул, что в момент, когда США ликвидировали Усаму бен Ладена, международное сообщество не осуждало их действия, а аплодировало им. По его мнению, аналогичная поддержка должна быть выражена и Израилю.