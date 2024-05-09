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Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем Победы. Об этом рассказали в израильском посольстве в Москве, сообщает ТАСС.
«Наш Премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы Президенту РФ», — проинформировали в диппредставительстве.
Кроме того, в поздравлении по случаю Дня Победы над нацистской Германией, отмечаемого в Израиле на государственном уровне с 2017 года, Нетаньяху отдал дань уважения ветеранам Второй мировой войны.
«Полтора миллиона евреев служили в армиях стран союзников, главным образом в американской армии и Красной армии. Вы воевали на Восточном фронте, проявили высшую храбрость, великую решительность и бесконечную самоотверженность. Вы остановили нацизм и предотвратили гораздо большую трагедию. Мы все отдаем вам честь!» — подчеркнул он.
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