Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем Победы. Об этом рассказали в израильском посольстве в Москве, сообщает ТАСС.

«Наш Премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы Президенту РФ», — проинформировали в диппредставительстве.

Кроме того, в поздравлении по случаю Дня Победы над нацистской Германией, отмечаемого в Израиле на государственном уровне с 2017 года, Нетаньяху отдал дань уважения ветеранам Второй мировой войны.

«Полтора миллиона евреев служили в армиях стран союзников, главным образом в американской армии и Красной армии. Вы воевали на Восточном фронте, проявили высшую храбрость, великую решительность и бесконечную самоотверженность. Вы остановили нацизм и предотвратили гораздо большую трагедию. Мы все отдаем вам честь!» — подчеркнул он.