Нетаньяху подтвердил ликвидацию руководства иранской разведки в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате удара Армии обороны Израиля по Тегерану были ликвидированы глава разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместитель. Его слова приводят «Известия».

По мнению Нетаньяху, израильская атака может спровоцировать политические изменения в Иране, вплоть до смены власти. Он также добавил, что заранее проинформировал Президента США Дональда Трампа о планируемом ударе.

Нетаньяху утверждает, что Вашингтон оказывает Израилю помощь в отражении ответных атак со стороны Тегерана. Кроме того, он отметил, что иранские власти рассматривают Трампа как одного из главных врагов режима и, по его информации, планировали покушение на Президента за его жесткую позицию по иранской ядерной программе.