Нетаньяху подаст иск о клевете против The New York Times

Глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху подаст в суд иск о клевете против The New York Times за статью об издевательствах над палестинцами в тюрьмах, сообщает ТАСС.

«В связи с публикацией статьи в The New York Times, содержащей одну из самых чудовищных, предвзятых и лживых фальсификаций против Государства Израиль в истории современной прессы, которая получила поддержку со стороны редакции газеты, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар поручили подать иск о клевете против The New York Times», – сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Автором статьи был дважды лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф.