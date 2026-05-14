news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 14 мая 2026 17:52

Нетаньяху подаст иск о клевете против The New York Times

Читайте нас в
Телеграм

Глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху подаст в суд иск о клевете против The New York Times за статью об издевательствах над палестинцами в тюрьмах, сообщает ТАСС.

«В связи с публикацией статьи в The New York Times, содержащей одну из самых чудовищных, предвзятых и лживых фальсификаций против Государства Израиль в истории современной прессы, которая получила поддержку со стороны редакции газеты, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар поручили подать иск о клевете против The New York Times», – сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Автором статьи был дважды лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф.

#Израиль #иск в суд #Палестина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026

В Татарстане празднование Дня молодежи продлится несколько дней

13 мая 2026
Новости партнеров