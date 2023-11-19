Нетаньяху обвинил Иран в захвате грузового судна в Красном море

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о причастности Ирана к захвату грузового судна Galaxy Leader в Красном море. По его словам, среди экипажа нет израильтян.

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — цитирует заявление ТАСС.

Нетаньяху рассказал, что на борту захваченного судна находятся 25 человек, среди которых есть граждане Украины, Болгарии, Мексики и Филиппин. Произошедшее, по его словам, является «актом иранского терроризма», попыткой агрессии властей страны в отношении «свободного мира».

Ранее канал Al Hadath рассказал, что представители йеменского движения «Ансар Аллах» напали на судно, арендованное израильской компанией и следовавшее в Турцию. Однако эту информацию позднее опровергли в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).