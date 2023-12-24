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Нетаньяху: Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа
Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. Она будет продолжаться до победы над ХАМАС, объявил израильский Премьер Биньямин Нетаньяху.
«Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС», — цитирует его заявление ТАСС.
По мнению Нетаньяху, только таким способом Тель-Авив сможет вернуть заложников, уничтожить последователей радикального движения и устранить угрозу, исходящую со стороны анклава.
«Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца», — заключил он.
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