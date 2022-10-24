«Нет выбора»: глава Евросовета заявил, что страны ЕС должны вступить в гонку вооружений

Странам Евросоюза приходится вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине. Об этом в интервью радиостанции France Inter заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

«Боюсь, что у нас нет выбора в связи со [спецоперацией]... Мы, как европейцы, должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений», — ответил Мишель на вопрос, не опасается ли он новой гонки вооружений после того, как ряд стран заявили о значительном увеличении оборонного бюджета и закупках вооружений.

Евросоюз продолжает работать над механизмом по совместным закупкам в оборонной сфере. Мишель считает, что закупки вооружения за пределами союза могут стать «упущенной возможностью» для укрепления европейской координации.

Глава Евросовета также заявил, что страны ЕС «слишком долго полагались на США в обеспечении своей безопасности».