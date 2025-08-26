Нет трансферов или тренерской тонкости? Почему «Рубин» проваливается в играх с топами

«Рубин» неплохо стартовал в новом сезоне, однако на поверку в играх с топ-командами у команды Рашида Рахимова все чаще проявляются проблемы. Где тонко - там и рвется, говорится в известной поговорке. Последняя игра со «Спартаком» показала, что у казанцев есть проблемы как с резервом, так и тренерским подходом. Подробнее - в материале «ТИ-Спорт».





Ресурсов «Рубина» не хватает, чтобы биться с грандами. Так ли это?

Факт, что «Рубин» испытывает кадровые проблемы в составе давно является данностью, с которой болельщики живут второй сезон.

Если поначалу жалобы главного тренера Рашида Рахимова едва ли не на каждой послематчевой пресс-конференции выглядели скорее как превентивная работа по давлению на руководство, чтобы получить усиление, то летом 2025 года можно констатировать – казанская команда «бродит» в собственном соку, из-за чего периодически срывается на катастрофические матчи с топ-клубами. Последние безнадежные игры с ЦСКА (5:1) и «Спартаком (0:2) в Премьер-лиге, а также разгром в Петербурге от «Зенита» (0:3) в Кубке России стали отличным срезом, чтобы понять разницу в уровне команд.

Вот и после безнадежного матча со «Спартаком», в котором казанцы создали ровно один полумомент, Рашид Рахимов запевал знакомую песню.

«Во втором тайме «Спартак» прибавил, а нам не хватило ресурса. Это тот самый момент, когда команда подустала и нужно качественно усилить игру. Для этого нужны другие вложения», - говорил наставник «Рубина».

Спорить сложно. Если сравнивать ресурсы, то «Спартак» очевидно «задавил» казанцев за счет качественных замен а-ля Пабло Солари или Ливай Грасия, имея при этом на скамейке Илью Самошникова. «Рубин» же на это мог ответить лишь заменой Ходжи на Олега Иванова и Чумича вместо Йочича. Неудивительно, что Солари потом вдоволь поиздевался над Кабутовым, то и дело накручивая россиянина.

Но «Балтика» играет с топами удачно и без суперприобретений. Почему «Рубин» не может?

Некоторые болельщики и эксперты вполне справедливо могут возразить, что далеко не выдающийся состав никак не мешает той же калининградской «Балтике», только-только вышедшей в РПЛ, идти без поражений и занимать четвертое место в таблице с 12 очками. И это при том, что в распоряжении у Андрея Талалаева нет таких мастеров, как Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай.

«Балтика» выдала отличный старт сезона после возвращения как за счет стартовых эмоций от выхода в РПЛ, удачных приобретений и классной работы Андрея Талалаева, который наконец-то сумел найти баланс в своей тренерской работе после «Торпедо» и «Химок». Ко всему прочему, это молодой демократичный тренер, который даёт простор для творчества и сохраняет благоприятную атмосферу в команде.

Калининградцам удалось обыграть не просто прямых конкурентов, но и удачно сыграть с топ-командами – разгромить «Спартак» (3:0), а также сыграть вничью с «Динамо» и «Локомотивом» (оба матча по 1:1). У «Рубина» же в играх с грандами только одна волевая ничья с «Зенитом» (2:2).

Замечания здравые, но вопрос не так прост. В случае с калининградской командой сравнение не будет стопроцентно корректным хотя бы потому, что после оформления выхода в Премьер-лигу в «Балтике» собралась свежая команда, обновившаяся на 60%. Так, из калининградской команды ушли сразу четырнадцать футболистов, включая Виталия Лисаковича и Александра Осипова. Взамен команду Талалаева пополнили сразу семнадцать новых футболистов, среди которых – семеро легионеров.

В Казани же действует практически один и тот же состав уже на протяжении почти двух сезонов. Очевидно, что без обновления крови организм перестает работать также «бодро» как пару лет назад. Последним серьезным приобретение «Рубина» была покупка Ходжи и Чуни прошлым сентябрем. Второй уже отбыл в аренду в «Сампдорию».

И вот тут уже возникают вопросы и к самому Рашиду Рахимову. Не секрет, что абсолютно все приобретения «Рубина» проходят через «отбор» наставника команды. Именно он подбирает и предлагает необходимых ему футболистов. Так что ошибки с албанцем, а также с несколькими футболистами, которые либо не заиграли на нужном уровне, либо утратили интерес к игре – прямая ответственность главного тренера «Рубина».

Сюда можно отнести, к примеру, нежелание выкладываться и возвращаться в «Рубин» Валентина Вады. Можно сколько угодно сетовать на сдавший уровень аргентинца, но потеря мотивации у в целом неплохого полузащитника, как минимум, следствие недостаточно контроля и вовлеченности наставника команды. У Рашида Рахимова неплохой испанский, но в какой-то момент он явно упустил контракт с аргентинцем и не нашел для него мотивацию играть на уровне. А на этапе снижения уровня игры специалист вместо пряника стал применять кнут.

Пенять исключительно на отсутствие приобретений и уровень имеющихся игроков в такой ситуации точно было бы несправедливым. Рашид Маматкулович умеет включать харизму и обаяние при общении с прессой или футболистами, когда дела у команды идут неплохо. Но при наступающем кризисе он меняется – начинает «поддушивать» команду. Пережимать там, где можно попробовать договориться. Неприятную историю с периодом работы специалиста в ФК «Уфа» из истории не выкинешь – она наглядно показала, каким сложным и не гибким может быть Рашид Рахимов, когда дела идут не очень.

Так почему «Рубин» не усиливается?

Надежду внушала майская информация о желании руководства Татарстана повысить бюджет «Рубина» (в сети муссировалась информация о дополнительных 15 миллионах евро). Тогда же заявлялось, якобы Раис Республики Татарстан поставил задачу перед руководством «Рубина» удержать Мирлинда Даку. С последним справились, затратив немалую сумму из обновленного бюджета. А вот «освоить» остальные средства никак не удается, если они вообще есть. Официально никто об этом не заявлял.

Да, стартовали неплохо – привезли гондурасского защитника Дениля Мальдонадо. Но дальнейшие события заставляют вспоминать времена Курбана Бердыева, когда в «Рубин» за баснословные деньги был приобретен Карлос Эдуардо, а бразилец после нескольких игр за казанцев вскоре слег с травмой и потом в основном только лечился. Оказалось, что «Хоффенхайм» продал форварда не долеченным. Мальдонадо в Казани пока только лечится.

Закончилась ничем история с нападающим клуба второй испанской «Сарагосы» Самеду Баждару. До предметного предложения от казанцев дело так и не дошло – слишком завышенные финансовые требования были у клуба и игрока.

В начале июня израильская пресса утверждала, что «Рубин» сделал предложение о приобретении полузащитника «Маккаби» Махмуда Джабера, но по деньгам договориться не удалось – разница между предложением и запросом около миллиона евро. Казань предлагала 1,5 миллиона евро – Хайфа требовала 2,5 млн.

Уехал без контракта и алжирский защитник Мехди Дорвал, который даже приезжал в Казань, однако трансфер сорвался якобы из-за неготовности клуба предоставить финансовые гарантии итальянской команде «Бари». Но тут остались вопросики – тот же Марвин Чуни перебирался в «Рубин» тоже из Италии, и никаких проблем с денежными переводами не возникло.

А накануне издание Legalbet поделилось инсайдом, что «Рубин» готовится приобрести нападающего «Эльче» Мурада Эль Гезуани. Казанский клуб уже якобы ведет переговоры с испанцами.

«Рубин», по версии издания, предложил за 27-летнего марокканца форварда 2 млн евро, которую испанцы и хотят получить за своего игрока. Ранее у валенсийцев не сложились переговоры с «Пари НН», поскольку нижегородцы были готов заплатить только 1,2 млн евро.

В сезоне-2024/25 нападающий забил десять мячей в 34 матчах Сегунды и Кубка Испании. Это не те показатели, которые впечатлили бы болельщиков «Рубина». Более того, в матчах с серьезными соперниками марокканец и вовсе не получал достаточно игрового времени. В игре с «Бетисом», к примеру, он провел на поле 25 минут, против «Атлетико» остался на скамейке запасных.

Учитывая серьезные проблемы с новыми приобретениями «Рубина», вариант с марокканским нападающим выглядит скорее, как попытка забрать хоть кого-либо, лишь бы трансфер свершился. Очень похоже на ситуацию в хоккейном «Ак Барсе», где тоже всё лето пытались приобрести несколько именитых (и не очень) форвардом, в попытке усилить второе и третье звено, но в итоге практически все трансферы сорвались – конкуренты сработали лучше. В итоге генеральный менеджер хоккейной команды Марат Валиуллин сбился в тильт и готов забрать уже любого мало-мальски серьезного хоккеиста, кто появляется на рынке.

Да и помимо нападения «Рубину» есть где усиливаться. На этом фоне не совсем понятно продление контракта с Угочукву Иву аж до 2028 года. Если «Рубин» хочет прыгнуть выше того самого седьмого места, в которое уперся в последнее время, то в опорной зоне нужен футболист с лучшим игровым интеллектом, видением поля и диспетчерскими способностями.