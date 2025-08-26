news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 августа 2025 11:00

Нет трансферов или тренерской тонкости? Почему «Рубин» проваливается в играх с топами

Почему «Рубин» терпит неудачи на рынке и почему проблема не только в игроках

Читайте нас в
Телеграм

«Рубин» неплохо стартовал в новом сезоне, однако на поверку в играх с топ-командами у команды Рашида Рахимова все чаще проявляются проблемы. Где тонко - там и рвется, говорится в известной поговорке. Последняя игра со «Спартаком» показала, что у казанцев есть проблемы как с резервом, так и тренерским подходом. Подробнее - в материале «ТИ-Спорт».

Нет трансферов или тренерской тонкости? Почему «Рубин» проваливается в играх с топами
Фото: rubin-kazan.ru

Ресурсов «Рубина» не хватает, чтобы биться с грандами. Так ли это?

Факт, что «Рубин» испытывает кадровые проблемы в составе давно является данностью, с которой болельщики живут второй сезон.

Если поначалу жалобы главного тренера Рашида Рахимова едва ли не на каждой послематчевой пресс-конференции выглядели скорее как превентивная работа по давлению на руководство, чтобы получить усиление, то летом 2025 года можно констатировать – казанская команда «бродит» в собственном соку, из-за чего периодически срывается на катастрофические матчи с топ-клубами. Последние безнадежные игры с ЦСКА (5:1) и «Спартаком (0:2) в Премьер-лиге, а также разгром в Петербурге от «Зенита» (0:3) в Кубке России стали отличным срезом, чтобы понять разницу в уровне команд.

Вот и после безнадежного матча со «Спартаком», в котором казанцы создали ровно один полумомент, Рашид Рахимов запевал знакомую песню.

«Во втором тайме «Спартак» прибавил, а нам не хватило ресурса. Это тот самый момент, когда команда подустала и нужно качественно усилить игру. Для этого нужны другие вложения», - говорил наставник «Рубина».

Спорить сложно. Если сравнивать ресурсы, то «Спартак» очевидно «задавил» казанцев за счет качественных замен а-ля Пабло Солари или Ливай Грасия, имея при этом на скамейке Илью Самошникова. «Рубин» же на это мог ответить лишь заменой Ходжи на Олега Иванова и Чумича вместо Йочича. Неудивительно, что Солари потом вдоволь поиздевался над Кабутовым, то и дело накручивая россиянина.

Но «Балтика» играет с топами удачно и без суперприобретений. Почему «Рубин» не может?

Некоторые болельщики и эксперты вполне справедливо могут возразить, что далеко не выдающийся состав никак не мешает той же калининградской «Балтике», только-только вышедшей в РПЛ, идти без поражений и занимать четвертое место в таблице с 12 очками. И это при том, что в распоряжении у Андрея Талалаева нет таких мастеров, как Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай.

«Балтика» выдала отличный старт сезона после возвращения как за счет стартовых эмоций от выхода в РПЛ, удачных приобретений и классной работы Андрея Талалаева, который наконец-то сумел найти баланс в своей тренерской работе после «Торпедо» и «Химок». Ко всему прочему, это молодой демократичный тренер, который даёт простор для творчества и сохраняет благоприятную атмосферу в команде.

Калининградцам удалось обыграть не просто прямых конкурентов, но и удачно сыграть с топ-командами – разгромить «Спартак» (3:0), а также сыграть вничью с «Динамо» и «Локомотивом» (оба матча по 1:1). У «Рубина» же в играх с грандами только одна волевая ничья с «Зенитом» (2:2).

Замечания здравые, но вопрос не так прост. В случае с калининградской командой сравнение не будет стопроцентно корректным хотя бы потому, что после оформления выхода в Премьер-лигу в «Балтике» собралась свежая команда, обновившаяся на 60%. Так, из калининградской команды ушли сразу четырнадцать футболистов, включая Виталия Лисаковича и Александра Осипова. Взамен команду Талалаева пополнили сразу семнадцать новых футболистов, среди которых – семеро легионеров.

Фото: fc-baltika.ru

В Казани же действует практически один и тот же состав уже на протяжении почти двух сезонов. Очевидно, что без обновления крови организм перестает работать также «бодро» как пару лет назад. Последним серьезным приобретение «Рубина» была покупка Ходжи и Чуни прошлым сентябрем. Второй уже отбыл в аренду в «Сампдорию».

И вот тут уже возникают вопросы и к самому Рашиду Рахимову. Не секрет, что абсолютно все приобретения «Рубина» проходят через «отбор» наставника команды. Именно он подбирает и предлагает необходимых ему футболистов. Так что ошибки с албанцем, а также с несколькими футболистами, которые либо не заиграли на нужном уровне, либо утратили интерес к игре – прямая ответственность главного тренера «Рубина».

Сюда можно отнести, к примеру, нежелание выкладываться и возвращаться в «Рубин» Валентина Вады. Можно сколько угодно сетовать на сдавший уровень аргентинца, но потеря мотивации у в целом неплохого полузащитника, как минимум, следствие недостаточно контроля и вовлеченности наставника команды. У Рашида Рахимова неплохой испанский, но в какой-то момент он явно упустил контракт с аргентинцем и не нашел для него мотивацию играть на уровне. А на этапе снижения уровня игры специалист вместо пряника стал применять кнут.

Фото: rubin-kazan.ru

Пенять исключительно на отсутствие приобретений и уровень имеющихся игроков в такой ситуации точно было бы несправедливым. Рашид Маматкулович умеет включать харизму и обаяние при общении с прессой или футболистами, когда дела у команды идут неплохо. Но при наступающем кризисе он меняется – начинает «поддушивать» команду. Пережимать там, где можно попробовать договориться. Неприятную историю с периодом работы специалиста в ФК «Уфа» из истории не выкинешь – она наглядно показала, каким сложным и не гибким может быть Рашид Рахимов, когда дела идут не очень.

Так почему «Рубин» не усиливается?

Надежду внушала майская информация о желании руководства Татарстана повысить бюджет «Рубина» (в сети муссировалась информация о дополнительных 15 миллионах евро). Тогда же заявлялось, якобы Раис Республики Татарстан поставил задачу перед руководством «Рубина» удержать Мирлинда Даку. С последним справились, затратив немалую сумму из обновленного бюджета. А вот «освоить» остальные средства никак не удается, если они вообще есть. Официально никто об этом не заявлял.

Да, стартовали неплохо – привезли гондурасского защитника Дениля Мальдонадо. Но дальнейшие события заставляют вспоминать времена Курбана Бердыева, когда в «Рубин» за баснословные деньги был приобретен Карлос Эдуардо, а бразилец после нескольких игр за казанцев вскоре слег с травмой и потом в основном только лечился. Оказалось, что «Хоффенхайм» продал форварда не долеченным. Мальдонадо в Казани пока только лечится.

Закончилась ничем история с нападающим клуба второй испанской «Сарагосы» Самеду Баждару. До предметного предложения от казанцев дело так и не дошло – слишком завышенные финансовые требования были у клуба и игрока.

В начале июня израильская пресса утверждала, что «Рубин» сделал предложение о приобретении полузащитника «Маккаби» Махмуда Джабера, но по деньгам договориться не удалось – разница между предложением и запросом около миллиона евро. Казань предлагала 1,5 миллиона евро – Хайфа требовала 2,5 млн.

Уехал без контракта и алжирский защитник Мехди Дорвал, который даже приезжал в Казань, однако трансфер сорвался якобы из-за неготовности клуба предоставить финансовые гарантии итальянской команде «Бари». Но тут остались вопросики – тот же Марвин Чуни перебирался в «Рубин» тоже из Италии, и никаких проблем с денежными переводами не возникло.

Фото: sscalciobari.it

А накануне издание Legalbet поделилось инсайдом, что «Рубин» готовится приобрести нападающего «Эльче» Мурада Эль Гезуани. Казанский клуб уже якобы ведет переговоры с испанцами.

«Рубин», по версии издания, предложил за 27-летнего марокканца форварда 2 млн евро, которую испанцы и хотят получить за своего игрока. Ранее у валенсийцев не сложились переговоры с «Пари НН», поскольку нижегородцы были готов заплатить только 1,2 млн евро.

В сезоне-2024/25 нападающий забил десять мячей в 34 матчах Сегунды и Кубка Испании. Это не те показатели, которые впечатлили бы болельщиков «Рубина». Более того, в матчах с серьезными соперниками марокканец и вовсе не получал достаточно игрового времени. В игре с «Бетисом», к примеру, он провел на поле 25 минут, против «Атлетико» остался на скамейке запасных.

Учитывая серьезные проблемы с новыми приобретениями «Рубина», вариант с марокканским нападающим выглядит скорее, как попытка забрать хоть кого-либо, лишь бы трансфер свершился. Очень похоже на ситуацию в хоккейном «Ак Барсе», где тоже всё лето пытались приобрести несколько именитых (и не очень) форвардом, в попытке усилить второе и третье звено, но в итоге практически все трансферы сорвались – конкуренты сработали лучше. В итоге генеральный менеджер хоккейной команды Марат Валиуллин сбился в тильт и готов забрать уже любого мало-мальски серьезного хоккеиста, кто появляется на рынке.

Да и помимо нападения «Рубину» есть где усиливаться. На этом фоне не совсем понятно продление контракта с Угочукву Иву аж до 2028 года. Если «Рубин» хочет прыгнуть выше того самого седьмого места, в которое уперся в последнее время, то в опорной зоне нужен футболист с лучшим игровым интеллектом, видением поля и диспетчерскими способностями.

#фк рубин #Рашид Рахимов #Мирлинд Даку
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025