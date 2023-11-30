«Нет сомнений, что мавзолеи в Чишмах строили булгарские мастера, но кто заказчик?»

В Казани прошел международный круглый стол «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии»

Фото: телеграм-канал t.me/institut_marjani

В ходе мероприятия он высказался об истории мавзолеев в Чишмах (Башкирия). Корреспондент «Миллиард.Татар» спросил мнение ученого о научной дискуссии вокруг средневековых памятников Башкортостана. Некоторые взгляды археолога отличаются как от мнения казанских коллег, так и уфимских. Редакция посчитала, что мнение исследователя будет интересно широкому кругу читателей, включая профессиональных историков.

«Кулешов пишет, что баджгурд в записях Ибн Фадлана может значиться как маджар, маджгар»

– Владимир Александрович, у вас недавно вышла книга «Башкирский юрт в составе Золотой Орды». Какие основные идеи у этой монографии?

– В монографии показано, что этноним «башкиры» был известен с эпохи Средневековья. Важно понимать, что им в те времена называли не тех башкир, которые сейчас живут на территории современной Республики Башкортостан.

Баджгурдами или баджгардами Ахмад ибн Фадлан назвал народ, с которым он встретился на реке Кондурче (современная Самарская область). Позже, в XIII веке, венгерский монах Юлиан пишет, что встретил баджгурдов на реке Итиль – это река Белая. В русских летописях она упоминается как Белая Воложка. Говорится, что Юлиан, встретившись с ними, посещал их селения. Католический монах оказался в Поволжье во время своих поисков прародины венгров.

Владимир Иванов: «Народ башкиры существовал во время Золотой Орды, но современное понимание этого этноса отличается от его понимания в Средневековье» Фото: из личного архива Владимира Иванова

Совершенно случайно в одном из булгарских городов он встретил женщину, которая разговаривал на венгерском. Она поведала ему, что в шести днях пути от города проживает ее народ. Он встретился с ними и общался без переводчика. Башкиры Средневековья говорили на языке, понятном венгру Юлиану. Другой монах – Иоганн через 100 лет после Юлиана прожил среди баджгурдов 6 лет. Из перечисленных источников мы понимаем, что баджгурды существовали в Средневековье, но в источниках нет конкретных описаний, как они выглядели, на каком языке разговаривали и т.д.

– Выделяли ли башкир из общей массы народов, проживавших в Золотой Орде?

– Интересный факт, что Юлиан и Иоганн, проезжающие через территорию Золотой Орды, писали, что они видели татар, которых было великое множество. Татарами они называли кочевников: кыпчаков, половцев, хазар и т.д. Примечательно, что башкир из общей массы кочевников они выделяют. Для объективности можно обратиться и к арабским источникам. В XIV веке арабский путешественник Ибн Батута посещает территорию Булгарского улуса Золотой Орды. Он пишет, что к востоку от города Булгар живут башкиры – народ из тюрок.

Народ башкиры существовал во время Золотой Орды, но современное понимание этого этноса отличается от его понимания в Средневековье. Отождествлять современных башкир со средневековыми некорректно. Арабское написание этнонима баджгурд было дано в современном переводе Ибн Фадлана востоковедом и лингвистом Вячеславом Кулешовым. В каталоге выставки «Мир Ахмеда ибн Фадлана» опубликован его перевод на русский язык записок Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 922 году. В примечании Кулешов пишет, что баджгурд в записях Ибн Фадлана может значиться как маджар, маджгар.

«В монографии показано, что этноним «башкиры» был известен с эпохи Средневековья. Важно понимать, что им в те времена называли не тех башкир, которые сейчас живут на территории современной Республики Башкортостан» Фото: kitap-ufa.ru

«Если Юлиан и встретил венгров, то это были чияликцы»

– Есть ли данные о народах, проживавших на территории современной Башкирии?

– Средневековые авторы упоминают баджгуров. Письменные источники, кроме монаха Юлиана, не указывают географическое положение их проживания. Если брать археологические данные, то на территории современной Башкирии, в междуречье реки Белой и Уфы с заходом на территорию Закамского Татарстана, проживали племена, носители чияликской культуры. Она была выделена выдающимся археологом Евгением Казаковым. Он обнаружил ее в низовьях реки Ик. Чияликцы проживали неравномерно и были сосредоточены по левобережью реки Белой: основные памятники культуры идентифицируются в этом районе. По своему характеру и описательным признакам чияликская культура – это культура древних угров. Она появилась на территории Приуралья на рубеже IX-X веков. Ее истоки находятся за Уралом. Если Юлиан и встретил венгров, то это были чияликцы.

– Владимир Александрович, чем выделялась эта культура?

– В XIII-XIV веках ее численность была мала и ее представители вели полукочевой образ жизни. Если сравнить расселение кочевников на карте, приведенной в VI томе Археологии Волго-Уралья, там четко видно, что территория современного административного Башкортостана не была заселена кочевниками. В этом издании я объясняю, что Приуральская Башкирия – центральная, северо-западная части, бассейн реки Дёма находятся на территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Там в силу географических особенностей кочевники жить не могут. Там изрезанный рельеф, лесостепь, снег лежит до начала мая, а в августе там уже все высыхает. О том, что там не могли жить кочевники, говорит не только география, но и отсутствие археологических памятников. Чияликское население как раз и проживало у подножия Бугульминско-Белебеевской возвышенности.

– Где же тогда жили кочевники?

– Они проживали на юго-востоке Башкирии, граничащей с Челябинской областью. Там есть немалое количество их памятников XIII-XIV веков. Эти кочевые памятники археологии между собой называют каменными курганами. Это языческие захоронения с конями, оружием, зеркалами и т.д. Примечательно то, что они находятся под каменными конструкциями – каменное кольцо и ограда. Захоронения подобного типа с таким же инвентарем принадлежат еще алтайским, тянь-шаньским и монгольским племенам. На территории современной Монголии находятся такие же захоронения, как и на юго-востоке современной Башкирии. Племена монгольской этнокультурной принадлежности и жили в Южном Зауралье. Также в восточном зауральском диалекте башкирского языка выделяется целая серия монгольских заимствований, отсутствующих в приуральских диалектах между Камой и Уралом. Но основная территория их обитания – это степи Заволжья и Южного Предуралья.

Источник: «Археология Волго-Уралья. Том VI. Средние века (вторая треть XIII – первая половина XV в.)» Предоставлено автором

«В том, что эти мавзолеи строили булгарские мастера, нет никаких сомнений»

– Кочевое население проживало на территории Чишминского района Башкирии?

– Нет. Там находят следы чияликской культуры. Они, как уже было отмечено, были полукочевниками. У них были зимники-кышлаки и летние кочевья-йайляу/джайляуу. То же самое было и у башкир в XVIII веке. Они летом уходили в свои кочевья и возвращались на зимовку в свои застроенные деревянными избами аулы. Территории распространения памятников Чияликской культуры – это левый берег реки Белой и низовий Дёмы. Именно там локализуются памятники этой культуры. Там уже найдено пять поселений, масса мелких стоянок и могильников. Могильники все мусульманские. Языческих погребений этой культуры в Приуралье обнаружено не было.

– Получается, именно чияликцы приложили руку к строительству мавзолеев?

– На восточной периферии распространения чияликской культуры стоят каменные мавзолеи. Мне самому очень интересно разобраться в этом вопросе. В том, что эти мавзолеи строили булгарские мастера, нет никаких сомнений. Там четко прослеживается булгарская архитектура, камень привезен из Булгарского улуса. Самый главный вопрос при изучении этих мавзолеев звучит так: для кого эти мавзолеи строились? Это настолько хороший вопрос, что я в данный момент не могу дать на него ответа.

– Какие доказательства говорят о чияликцах?

– Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана находятся от их поселений на расстоянии от 13 до 40 км. В непосредственной близости от самих мавзолеев никаких поселений не было найдено. Недавно, правда, начала активно распространяться информация, что рядом с мавзолеем Тура-хана было найдено селение, но об этом нет никакой серьезной информации. Сейчас непонятно, к какой культуре и какому веку оно относится. Обнаружили эту находку коллеги из Института этнологии им. Кузеева.

Стоит критично относиться к подобным высказываниям, потому что исследователи из Института этнологии им. Кузеева любят говорить, что они обнаружили самое крупное из ныне известных поселений времен Золотой Орды, как, например, Подымалово. Коллеги из ИИЯЛ Уфимского федерального исследовательского центра РАН тоже сообщают, что копают Ябалаклинское поселение чияликской культуры, при этом тоже называя его самым крупным. Пока нет материала хотя бы для предварительной научной публикации находок, я даже не буду заострять внимание на этих заявлениях.

«Сакрализация этих мавзолеев – это позднее явление для башкир, можно сказать, что даже современное»

– Если мавзолеи не относятся к кочевникам, то почему их связывают со степным населением?

– В XVIII век дёмские (они же минские, мингские) башкиры рассказывали про мавзолей Тура-хана капитану Лепехину. Якобы этот храм принадлежал народу, который ушел с этих территорий чуть ли не в Китай. В мавзолеях находили надписи на арабском языке. Местные даже не могли понять, что написано на них, потому что там был старый арабский язык. Про мавзолей Хусейн-бека муллы говорили, что там похоронен ходжа Хусейн-бек, пришедший в эти края из Мекки. Якобы когда через Башкирию проходил Тамерлан, он велел построить над могилой этого Хаджи мавзолей. Это все легенды. Только легенды и мифы об этих мавзолеях остались в памяти местного населения.

– Когда началась сакрализация мавзолеев?

– Их сакрализация началась в 1911 году. Уфимский муфтий распорядился отреставрировать мавзолей Хусейн-бека: он лежал в развалинах. Мавзолей полностью реконструировали и привели в его современный вид. Похожая ситуация с мавзолеем «Башня Тамерлана» в Челябинской области. Он построен даже из современного кирпича. Но все равно у местного казахского и башкирского населения существуют легенды вокруг этого места. Легенда рассказывает, что одна из дочерей Тамерлана влюбилась в пастуха и сбежала. За ними была послана погоня. Их поймали, пастуха убили, а дочь умерла с горя. На ее могиле Тамерлан велел воздвигнуть мавзолей. Есть и казахская легенда, которая датируется XIX веком. В их версии там также похоронена дочь Тимура.

Источник: «Археология Волго-Уралья. Том VI. Средние века (вторая треть XIII – первая половина XV в.)» Предоставлено автором

– Владимир Александрович, получается, нет доказательств принадлежности этих строений к башкирам?

– Напрямую происхождение этого мавзолея ни башкиры, ни казахи с собой не связывали. Такая же история и с мавзолеем Бэндэбике в Кугарчинском районе Башкирии. Его легенда гласит, что когда башкиры воевали с казахами, муж Бэндэбике отправился в очередной набег и в нем погиб. Вдова обратилась к обоим народам с призывом помириться и прекратить бесконечные войны. Столкновения прекратились, и, умирая, Бэндэбике приказала, чтобы после смерти ее дом был засыпан землей. В начале 1970-х это захоронение раскапывали, но как курган. Сакрализация этих мавзолеев – это позднее явление для башкир, можно сказать, что даже современное.

– Мы успели поговорить о мавзолеях, а находят ли остатки золотоордынских городов в Башкирии?

– В регионе есть городища, относящиеся к эпохе Золотой Орды. Турналинское городище на реке Юрюзань, Лысая гора на территории Уфы там же, Уфа II, Кара-Абыз. В археологических слоях этих поселений материал бедный и невыразительный, принадлежащий чияликской культуре. В Турналинском городище найден фрагмент поливной керамики, а на месте раскопок Уфа II найдены монеты Узбека и Джанибека. Их появление там вызывает очень много вопросов. В 2007 году на месте раскопок городища Уфа II никаких монет не было найдено. Но в публикации 2011 и 2012 годов эти монеты появились. Якобы они были найдены в разрезе боковой стенки раскопка. Эти монеты, по мнению некоторых коллег, доказывают то, что городище Уфа II во время Золотой Орды было богатым и цветущим торгово-административным центром Башкирского улуса.

Кроме находок серебряных монет и не очень многочисленной коллекции сосудов чияликской культуры, залегающих в верхних слоях городища, никаких других находок, указывающих на активную жизнь в период Золотой Орды, на городище Уфа II найдено не было. Выдающийся, но, к сожалению, ныне покойный археолог Геннадий Гарсутович писал, что находка этих монет свидетельствует, что на этом городище могла быть ставка ханского баскака, где собирали дань. В этом контексте городище Уфа II подходит. В моем понимании большого города там не могло быть. Золотоордынских городов в Башкирии не было. Максимум, что там могло находиться, – это укрепленные ставки ордынских сборщиков ясака – даруг.

Иванов Владимир Александрович – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории БГПУ им. М. Акмуллы

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»