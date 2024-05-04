«Нет семей, которые бы не опалила война»: Римма Ратникова рассказала о подвигах дедушек

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутат Госсовета Татарстана Римма Ратникова рассказала «Татар-информу» о подвигах своих дедушек, воевавших на фронте.

«В нашей стране нет таких семей, которых бы не коснулась война, не опалила своим огнем. В нашей семье и со стороны мамы, и со стороны отца есть участники Великой Отечественной войны», – сказала она.

Парламентарий отметила, что воевал ее дедушка со стороны мамы – Сабирджан, он в первые же дни ушел на фронт и пропал без вести под Смоленском.

«Под Смоленском была страшная мясорубка, туда фашисты бросили огромные силы... Конечно, следов найти по сегодняшний день не удалось... Он для нас герой, был директором школы в Шугуровском районе (ныне Лениногорский район)», – рассказала Ратникова.

Со стороны ее отца воевал его старший брат Гумер. Он ушел на фронт молодым и не успел обзавестись семьей.

«Храбро воевал в Псковско-Ленинградском направлении в 1943-1944 годы. Мы нашли его наградные документы, когда начали открываться архивы. Был награжден медалью «За отвагу», одним из первых ворвался в окоп врага, уничтожил несколько фашистов. Видимо, его это очень вдохновило. Он совершил еще один подвиг, за который был награжден орденом Славы третьей степени, но эта награда ему, к сожалению, вручена не была», – отметила Ратникова.

По ее словам, родственникам погибшего на войне героя недавно удалось найти эти документы.

«Мы будем стараться найти удостоверение к этой награде, чтобы нам ее вручили. Считаю, что это очень важно для молодого поколения – наших детей и племянников», – пояснила Римма Ратникова.

Также воевал ее дедушка со стороны отца – Минхаер. Он вернулся с войны живым и умер в 1967 году.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой – моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны – военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья