Католическое Рождество в Казани: хор, орган и пяточки Иисуса»

Католиков Татарстана, ближайших регионов и представителей зарубежных стран – от государств африканского континента до Индии собрала в ночь на 25 декабря церковь Воздвижения Святого Креста в Казани. Как пандемия Covid-19 повлияла на обряды католического Рождества, - в репортаже ИА «Татар-информ».

Католиков Татарстана, ближайших регионов и представителей зарубежных стран – собрала в ночь на 25 декабря церковь Воздвижения Святого Креста в Казани

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«За каждым событием из жизни Христа скрывается некая тайна, смысл»

Католический приход Воздвижения Святого Креста в Казани – единственный на территорию Башкирии, Оренбуржья и Татарстана, к тому же Казань – город нескольких университетов, а в них учатся студенты и в том числе из зарубежья. Например, Шива Кристи из Индии - студентка третьего курса факультета лечебного дела Медицинского университета. Но в католический храм Казани, уверяет, приходит не только по праздникам – каждую неделю. В Рождество просит счастья для себя, призналась она, и своих близких.

Католический приход Воздвижения Святого Креста в Казани – единственный на территорию Башкирии, Оренбуржья и Татарстана Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сегодня мы празднуем Рождество Иисуса Христа. Этот праздник в современном мире нередко утрачивает свое значение, смысл. Говорят о том, что в некоторых западных странах слова «Рождество Иисуса Христа», «Рождество» стали уже просто нарицательными в значении «новый год». Но мы знаем, что означает это событие. За каждым событием из жизни Христа скрывается некая тайна, смысл. Сегодня мы празднуем тайну рождества Исуса Христа, приход Бога на землю, снисхождение Бога на землю. Второе лицо Пресвятой Троицы, сын Божий, принимает человеческую плоть, человеческую природу, не сразу взрослым человеком, но пройдя весь жизненный путь человека, начиная от зачатия (Благовещение Богородицы), проходя через рождение, вплоть до смерти, а затем воскресения и вознесения на небеса. Он дарит себя, предлагает, даёт себя в облике беспомощного, нуждающегося в заботе младенца людям. И от человека зависит, взять или не взять, принять или не принять. Бог предлагает, не заставляет», - сказал, обращаясь к пастве, настоятель прихода отец Андрей (Старцев).

«Бог один – мы так ему служим, мусульмане, православные, протестанты по-другому»

Отец Андрей (Старцев): «Несмотря на то, что из-за пандемии многие из постоянных прихожан не решаются посещать приход, новые люди в общину католиков Татарстана, тем не менее, приходят часто» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Несмотря на то, что из-за пандемии многие из постоянных прихожан не решаются посещать приход, отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» священнослужитель, новые люди в общину католиков Татарстана, тем не менее, приходят часто. Причем это люди взрослые – от возраста студентов до примерно сорокалетних. Есть среди них и русские и татары, представители других национальностей.

«Много молодежи, людей с польскими корнями и много татар. Им нравится христианство, но в православии надо имена менять… У нас нет. То есть я могу свечку поставить за Айрата, например. Приходят мальчики, просят. Лилия вот, моя крестница, стала Джемма – но это она сама выбрала имя. Или вот Элла Заббарова - татарка, она руководит нашим хором. Тут дело не в национальности, просто такое поклонение, почитание бога нравится людям больше. С отцом Диогенесом (бывший настоятель прихода – прим.Ти) мы ходили в мечеть Кул-Шариф на экскурсию, он дружил с муллой этой мечети. Мне там очень понравилось – там такая благодать. Бог один – мы так ему служим, мусульмане, православные, протестанты по-другому. Многие приходят из интереса, им любопытна более западная традиция. А в принципе все очень похоже – Бог один. Лишь бы не было войны, остальное мы все наладим», - поделилась своими наблюдениями о прихожанах казанского католического прихода Алла Крахмалева.

«Много молодежи, людей с польскими корнями и много татар. Им нравится христианство, но в православии надо имена менять… У нас нет» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новорожденного Иисуса прихожане приветствуют поцелуем его пяточек

Хор и, конечно, органная музыка – непременные атрибуты католического богослужения. В честь Рождества в храмах ставятся и украшаются ели, более празднично оформляются вертепы – макеты пещеры, в которой Богоматерь родила Иисуса, с действующими лицами, первыми увидевшими новорожденного Христа. Ясли, куда Дева Мария положила Младенца, и сам он визуализируются в католичестве буквально предметами - корзиной (переноской) и куклой-пупсом.

В конце мессы такого символического новорожденного Иисуса прихожане приветствуют поцелуем его пяточек. В связи с особыми ограничениями и требованиями из-за пандемии коронавируса служители дезинфицируют место приложения к Иисусу после каждого человека. Кроме того, верующим разрешено вместо поцелуя в знак почтения преклонять колени перед родившимся.



«Рождественские ясли – это традиция, которая началась в католичестве со святого Франциска Ассизского, это XII век. Традиция эта началась и прочно прижилась», - констатировал настоятель.

«Праздник Рождества за образом Санта Клауса может утратить свою самую главную суть»

Среди семей прихожан в рождественскую праздничную неделю, которая называется октава, ежегодно проводится смотр-конкурс на создание лучшего вертепа. Однако участников такого состязания не так много – 5-10 команд, поскольку достаточно часто в семье католичества придерживается только один из супругов, не стал скрывать отец Андрей.



Среди семей прихожан в рождественскую праздничную неделю, которая называется октава, ежегодно проводится смотр-конкурс на создание лучшего вертепа Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ» А вот традиции привечать Санта Клауса католики сторонятся, примерно также, как православные Деда Мороза. «У нас есть святой Николай, от которого пошел Санта Клаус, но он уже не церковный, светский образ. Праздник именно Рождества за образом Санта Клауса может утратить свою самую главную суть, что это приход, рождение Спасителя. Праздник святого Николая отмечаем 6 декабря: дарим подарки, организовываем праздник для детей. Светлый и в некотором смысле детский праздник - Рождество. В том смысле, что мы немного больше можем в этот праздник ощутить себя детьми Божьими, напомнить себе об этом. Все к тому в этом празднике располагает. И, конечно, истинная вера – все мы дети Божьи, в конце концов перед Богом кто мы как не младенцы, ничего не знающие, и любит он нас так, как родители любят своих младенцев. Рождество – это мир, радость, праздник упования», - акцентировал отец Андрей.

Утром 25 декабря в церкви Воздвижения Святого Креста продолжились праздничные мессы уже наступившего Рождества. Днём прихожан и всех любопытствующих гостей прихода ждёт бесплатный торжественный концерт. Одна из традиций католического Рождества – разделение хлеба, когда в храме и дома, в семьях, люди преломляют специальный традиционный хлеб, делясь облатками (небольшой тонкий лист пресного теста – прим. Ти) и в этот момент говоря друг другу приятные слова и пожелания.



Утром 25 декабря в церкви Воздвижения Святого Креста продолжились праздничные мессы уже наступившего Рождества Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ» «Я хочу, чтобы был мир и чтобы прекратился этот коронавирус, чтобы мы стали опять раскованы, свободны, могли путешествовать по миру, потому что больше людей хороших. Иногда есть такие моменты, которые нас друг с другом ссорят, но больше людей хороших. Все люди братья – от Адама и Евы», - подчекрнула Алла Крахмалева (НА ФОТО ЭТО ДАМА В ГОЛУБОМ ПЛАТКЕ! И В ГОЛУБОМ ПАЛЬТО С ЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ В ТЕХНИКЕ ВАЛЯНИЯ).

Рождественское время у католиков продолжается до праздника Богоявления (6 января).