Нет ничего современнее прошлого: создается Национальный центр исторической памяти

История ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков, как считал Ключевский

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«История – не учительница, а надзирательница»

«История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы». Эту цитату великого немецкого мыслителя Георга Гегеля нередко вспоминают, когда обращаются к проблеме исторического сознания, исторической памяти. Конечно, это суждение не абсолютная истина. На мой взгляд, более объективно утверждение русского историка Василия Ключевского: «История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков».

Однако даже хорошее знание этих «уроков», доскональное изучение истории зачастую не избавляет общество от политических, мировоззренческих, социальных проблем, круто замешанных на манипуляции фактами прошлого, на желании определенных кругов использовать его как арсенал в идеологической войне, которая неформально объявлена сегодня нашими «заклятыми друзьями» с Запада.

Основа у центра крепкая

Очень своевременно в связи с этим 2 ноября нынешнего года был обнародован указ главы нашего государства Владимира Путина «О создании автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации». Как сообщается, центр создан «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».

Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации» Фото: kremlin.ru

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова говорила о запуске пилотного проекта центра на базе Музея Победы. Содержательной его основой станут накопленные данные музея об участниках войны и тружениках тыла «Лица Победы», масштабные выставки «Подвиг народа», экспозиция военной техники под открытым небом, информагентство «Победа.РФ», детский образовательный центр «Поклонка» и штаб-квартира движения «Бессмертный полк России».

Руководить Национальным центром поручено декану факультета архивного дела РГТУ Елене Малышевой, известному в стране специалисту в области истории российской государственности, руководителю дискуссионного клуба «Нет ничего современнее истории».

Говоря о целях и задачах центра, Елена Малышева напомнила слова Владимира Путина о том, что история стала сегодня оружием на идеологическом фронте. «И для того, чтобы выстоять, сохранить свои национальные приоритеты, ценности, безусловно, нужен адекватный механизм, – отметила она. – Он нужен не только для того, чтобы ответить на эти угрозы, предотвратить их, а для того, чтобы никогда не допустить их в будущем».

То есть предполагается, что новая организация будет аккумулировать и направлять усилия, ресурсы всех патриотических сил по формированию в интересах страны исторического сознания, по купированию угроз единству наших сограждан со стороны антироссийской фронды.

Прошлое как объективная реальность неизменяемо, статично, дано раз и навсегда в том виде, в каком оно стало таким независимо от нашего сознания. И история сама по себе не оставляет места для выдумок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За умы и сердца людей

Форматов этой работы много, горизонты ее предельно широкие. Научно-образовательный, культурный уровень россиян позволяет ставить на этом пути самые амбициозные цели. С другой стороны, практика показывает, насколько непростое это духовное образование – историческое сознание. Впрочем, как и вся наша история, которая требует очень бережного, корректного к себе отношения. Прошлое как объективная реальность неизменяемо, статично, дано раз и навсегда в том виде, в каком оно стало таким независимо от нашего сознания. И история сама по себе не оставляет места для выдумок, разве что в жанре мифов и сказок. Архивы политически нейтральны. Однако это не исключает разных оценок исторических фактов, в том числе возможности со стороны наших недругов конъюнктурного, политически окрашенного, ангажированного, а часто откровенно лживого, агрессивного подхода к толкованию прошлого.

В этом смысле оно, наше прошлое, становится полем настоящего сражения за умы и сердца людей. Такое было на всем протяжении истории России, но особенно актуальным стало в наши дни. По мнению директора Музея Победы Александра Школьника, Национальный центр исторической памяти и должен стать оперативным штабом, способным блокировать такие попытки фальсификации прошлого.

По мнению директора Музея Победы Александра Школьника, Национальный центр исторической памяти должен стать оперативным штабом, способным блокировать попытки фальсификации прошлого Фото: pobedarf.ru

Против «всей королевской рати» русофобов

Что ж, объектов интереса у штаба, как говорится, пруд пруди. Чего стоит украинское направление этой работы. Пропагандисты бандеровского толка хорошо усвоили геббельсовский принцип воздействия на человеческое сознание: «Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят».

Известный украинский политолог-мифотворец Валерий Бебик (кандидат психологических, доктор политических наук!), которого серьезные ученые называют не иначе как историческим ревизионистом, на голубом глазу утверждает, что Иисус Христос был галичанином, что Будда происходил из скифского рода, а предводителем скифов был Геракл. Что под влиянием украинцев сформировались цивилизации Древнего Египта и Древней Греции. Настоящее имя Чингисхана – Богдан (Богдо-хан). Все Средиземноморье, оказывается, было в свое время колонизировано украинцами. И т.д., и т.п. Многие постулаты псевдоисторика вошли в украинские школьные учебники. Он регулярно выступает публично, учит студентов, публикует «научные» статьи. Более того, подготовил 8 докторов, 23 кандидата наук, написал 62 книги.

Ну, над квазиисториком-русофобом наши журналисты и политологи от души насмеялись. Но ведь это только один из «всей королевской рати» украинских, да и в целом западных псевдоисследователей прошлого, исправно выдающих на публику, в том числе и не в последнюю очередь российскую, пропагандистские фейки. И не забудем, что есть еще прошлое, которое подают на историческом блюде воинствующие пропагандисты других европейских стран, прежде всего из Прибалтики и Польши. Страны разные, а методика у всех одна – обман, жульничество, подтасовка фактов в угоду своей карманной историографии, в основе которой – циничное по своей лживой сути утверждение: «Россия – это империя зла».

На заросшем ядовитыми сорняками кривды историческом поле еще предстоит скосить мифы о равной ответственности Сталина и Гитлера в развязывании Второй мировой войны, о том, что никаких панфиловцев якобы не существовало, что Зоя Космодемьянская – фанатичка, не совершавшая подвигов, что Прагу освободили власовцы, а советские войска предали Варшавское восстание и вообще советский солдат-победитель – это мародер и насильник. Так что работы «на западном фронте» у Национального центра будет предостаточно.

История – это сундук, из которого можно при желании извлечь что угодно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Платон мне друг, но истина дороже»

Что не исключает учета внутренних российских задач по осмыслению нашего прошлого. Здесь до сих пор остается немало спорных моментов, необщепринятых «истин», сомнительных по объективности оценок, которые не дают покоя не только специалистам-историкам, но и другим неравнодушным к познанию прошлого нашим гражданам. Среди таких «висящих» вопросов, например, роль Чингисхана в мировой истории, значение Золотой Орды в становлении государственности России, оценка деятельности Ивана Грозного, да и некоторых других российских самодержцев.

Возьмите последнего представителя московской династии Рюриковичей – царя Федора Иоанновича. По описанию прогодуновского патриарха Иова, тот был «слаб, безволен, недалек», а по мнению многих исследователей той эпохи, являлся прогрессивным государственным мужем, умным и удачливым военачальником, заложившим основы той внутренней и внешней политики, которых через сто лет будет придерживаться великий реформатор Петр Первый. Где истина? Нет у специалистов пока однозначного ответа и на вопрос: что же произошло в России в феврале и октябре 1917 года – великая революция или все-таки государственный переворот?

И таких неразвязанных узлов в нашей историографии множество. Ответы на эти вопросы, безусловно, нужны. Однако искать их нужно с максимально деликатным отношением к таким спорным моментам. История – это сундук, из которого можно при желании извлечь что угодно – и события, играющие на руку тем, кто стремится раздуть конфликт между народами, и факты добрососедского их сосуществования. Ведь все было в нашем прошлом – и войны, и рукопожатные, братские отношения. По моему мнению, акцент в распространении знаний о прошлом надо делать на жизнеутверждающих, а не конфронтационных началах исторических событий. А препарирование конфликтов, столкновений, завоеваний – удел прежде всего специалистов-историков.

Доблесть участников СВО, как и доблесть ратников Отечества роковых сороковых годов, тоже нуждается в фиксации, увековечивании, в трансляции на сознание молодых современников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цифры и факты – в эмоции и убеждения

И в первую очередь адресатом активностей Национального центра должна стать молодежь. Что отмечает тот же директор Музея Победы Александр Школьник: «По сути, центр должен стать одним из институтов воспитания детей и молодежи. Нам необходим перевод исторических цифр и фактов в эмоции, впечатления и убеждения. Мы должны превратить историческую науку, сухие архивные данные, документы в материалы доступного знания и инструмент публичного диалога».

И не забыть бы в этой деятельной суете о наших ребятах – участниках специальной военной операции. Не успеем оглянуться, освященное их героизмом наше время тоже станет историей. Их доблесть, как и доблесть ратников Отечества роковых сороковых годов, тоже нуждается в фиксации, увековечивании, в трансляции на сознание молодых современников. Это уже наше бесценное общественное достояние, которое важно использовать в воспитании молодежи. Оно должно стать еще одной мощной опорой общероссийской патриотической платформы. И это тоже одна из задач Национального центра.

В силу своего мировосприятия мы, россияне, полагаем, что наши духовные ценности, память о героическом прошлом страны, о великих предках незыблема и неприкосновенна. И защищаемся, когда кто-то посягает на них. Кажется, настало время, когда надо не только и не столько защищаться. Пора на этом судьбоносном участке идеологического фронта переходить в активное наступление.