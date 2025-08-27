«Нет наказания страшнее, чем потерять ребенка»: в Казани мать осудили за смерть дочери
В Казани вынесли приговор матери четырехлетней девочки, погибшей из-за падения с восьмого этажа. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности: она на десять минут оставила ребенка одного, и малышка выпала из окна.
Вышла из дома всего на 10 минут
Советский районный суд Казани вынес приговор матери четырехлетней девочки, погибшей после падения с восьмого этажа. Лидию признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в декабре прошлого года. Днем женщина уложила ребенка спать. Лидия рассчитывала, что дочь проспит около двух часов, поэтому спокойно вышла из квартиры.
Однако девочка проснулась и, видимо, в поисках мамы, попыталась выбраться из квартиры. Не сумев открыть дверь, она придвинула стул к окну и выпала. От полученных травм ребенок скончался.
Лидии не было всего десять минут – вернувшись, женщина увидела дочь уже лежащей на асфальте под окнами.
Мать пыталась оказать ребенку первую помощь, просила о помощи прохожих. Девочку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось – травмы были слишком тяжелыми.
«Бремя утраты нам придется нести всю оставшуюся жизнь»
Накануне перед судом выступил муж Лидии, отец погибшей девочки – Андрей. Ранее он проходил по этому делу в качестве потерпевшего, однако на первом же заседании по делу он заявил ходатайство о примирении сторон. После этого потерпевшим по делу стал орган опеки и попечительства.
«В сложившейся ситуации нет наказания страшнее, чем смерть дочери. Это бремя утраты нам придется нести всю оставшуюся жизнь», – рассказал Андрей.
Вчера в суде прозвучало и последнее слово матери. Было видно, что Лидии сложно говорить.
«Я полностью раскаиваюсь в содеянном. Прошу суд о снисхождении. На воспитании у меня осталась еще старшая дочь. И наличие судимости негативно скажется как на моей жизни, так и на жизни моей дочери», – произнесла подсудимая.
Смягчающее обстоятельство – признание вины
Сегодня утром суд вынес свой вердикт.
«К смягчающим обстоятельствам прошу отнести признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Отягощающих обстоятельств государственное обвинение не усматривает. С учетом вышеизложенных обстоятельств считаю необходимым назначить ей наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев. На основании статьи 53 УК РФ прошу возложить на Лидию запреты: не выезжать за пределы Казани, не менять место работы и жительства без согласия специализированных государственных органов», – попросила государственный обвинитель, помощник прокурора Советского района Лилия Суркова.
Суд назначил матери наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.