«Нет наказания страшнее, чем потерять ребенка»: в Казани мать осудили за смерть дочери

В Казани вынесли приговор матери четырехлетней девочки, погибшей из-за падения с восьмого этажа. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности: она на десять минут оставила ребенка одного, и малышка выпала из окна.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вышла из дома всего на 10 минут

Советский районный суд Казани вынес приговор матери четырехлетней девочки, погибшей после падения с восьмого этажа. Лидию признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Днем женщина уложила ребенка спать. Лидия рассчитывала, что дочь проспит около двух часов, поэтому спокойно вышла из квартиры.

Однако девочка проснулась и, видимо, в поисках мамы, попыталась выбраться из квартиры. Не сумев открыть дверь, она придвинула стул к окну и выпала. От полученных травм ребенок скончался.

Лидии не было всего десять минут – вернувшись, женщина увидела дочь уже лежащей на асфальте под окнами.

Мать пыталась оказать ребенку первую помощь, просила о помощи прохожих. Девочку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось – травмы были слишком тяжелыми.

«Бремя утраты нам придется нести всю оставшуюся жизнь»

Накануне перед судом выступил муж Лидии, отец погибшей девочки – Андрей. Ранее он проходил по этому делу в качестве потерпевшего, однако на первом же заседании по делу он заявил ходатайство о примирении сторон. После этого потерпевшим по делу стал орган опеки и попечительства.

«В сложившейся ситуации нет наказания страшнее, чем смерть дочери. Это бремя утраты нам придется нести всю оставшуюся жизнь», – рассказал Андрей.

Вчера в суде прозвучало и последнее слово матери. Было видно, что Лидии сложно говорить.

«Я полностью раскаиваюсь в содеянном. Прошу суд о снисхождении. На воспитании у меня осталась еще старшая дочь. И наличие судимости негативно скажется как на моей жизни, так и на жизни моей дочери», – произнесла подсудимая.

Суд назначил матери наказание в виде шести месяцев ограничения свободы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Смягчающее обстоятельство – признание вины

Сегодня утром суд вынес свой вердикт.

«К смягчающим обстоятельствам прошу отнести признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Отягощающих обстоятельств государственное обвинение не усматривает. С учетом вышеизложенных обстоятельств считаю необходимым назначить ей наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев. На основании статьи 53 УК РФ прошу возложить на Лидию запреты: не выезжать за пределы Казани, не менять место работы и жительства без согласия специализированных государственных органов», – попросила государственный обвинитель, помощник прокурора Советского района Лилия Суркова.

Суд назначил матери наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.