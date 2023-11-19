Нет эмоций, нет результата: на что сетует Билл и как «Ак Барс» снова проиграл «Салавату»

Четвертое «Зеленое дерби» сезона завершилось домашним поражением «Ак Барса» – 0:1 Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самое скучное «Зеленое дерби» за последние годы

Когда речь заходит о матче «Ак Барс» – «Салават Юлаев», любой болельщик сразу представляет в голове баталию двух непримиримых соперников. По накалу эмоций «Зеленое дерби» даст фору любому другому: московскому, сибирскому, дальневосточному, уральскому. Каждое противостояние Казани и Уфы активно подогревается в социальных сетях, а билеты на стадион порой невозможно достать даже за неделю до начала встречи.

Вчерашняя схватка «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в текущем регулярном чемпионате была уже четвертой по счету. По победам в «Зеленом дерби» перевес был на стороне Уфы – 2:1.

Так что для «Ак Барса» психологически важно было выиграть четвертый матч у уфимцев не только для того, чтобы забраться в тройку лидеров «Востока», но и реабилитироваться за два поражения подряд ранее в столице Башкортостана.

Артем Лукоянов: «Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Игра предвещала страсти и накал на льду, стычки и конфликты между хоккеистами. Между тем, в самом матче ничего подобного болельщики, собравшиеся на «Татнефть-Арене», не увидели. Встреча не отличилась высоким темпом хоккея, а команды на двоих в матче забросили всего одну шайбу. В середине второго периода в большинстве у «Салавата Юлаева» отличился Александр Хмелевский.

В эмоциональном плане четвертое «Зеленое дерби» получилось суховатым. После игры в это отметили сразу несколько хоккеистов «Ак Барса» – Артем Лукоянов и Дмитрий Яшкин.

«Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении», – сказал после матча Артем.

«Соглашусь, что не хватило нам эмоций для победы. Будем работать лучше», – добавил Дмитрий.

Единственную шайбу в матче забросил 55-й номер «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Недостаток агрессии и кризис в нападении «Ак Барса»

Косвенно подтвердил теорию о недостатке эмоций по окончании матча и главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. По его словам, «барсам» сильно не хватало агрессии в атаке.

«Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить. Были возможности в большинстве, но оно не сработало», – сказал наставник казанцев.

Судя по последним матчам казанской команды, можно отметить систематический кризис в нападении. Игры со СКА, «Динамо», «Салаватом Юлаевым» по содержанию получились совершенно разные, однако их объединяла общая черта. Во всех трех встречах казанцы заметно меньше соперника проводили время в атаке.

«Сложно победить без заброшенных шайб. Были возможности в большинстве, но оно не сработало» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основная проблема в нападении «Ак Барса», бросающаяся в глаза – отсутствие скорости. Атаки команды часто развиваются довольно тягуче, бесхитростно. Конечно, можно вновь сделать скидку на возраст нападающих «Ак Барса», сказать, что рывки – не их главных конек. С другой стороны, подобное выступление в атакующем натиске – в большинстве случаев заранее проигрышное против молодых быстрых команд.

Сказывается по последним матчам отсутствие в составе Александра Радулова и Семена Терехова, которые находятся в лазарете. Оба нападающих по-разному, но как раз-таки и давали те самые скорость и резкость в атаке.

Четыре поражения в пяти крайних встречах – результат кризиса в нападении «Ак Барса», который особенно остро проявился к середине ноября.

Впереди у «Ак Барса» выезд в Москву и Подмосковье – матчи с «Динамо», «Куньлунем» и «Витязем» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Билялетдинов сетует на чрезмерную насыщенность календаря

«Откровенно говоря, сейчас по-настоящему тренироваться сложно, постоянно игры: три, четыре, пять подряд, как здесь тренироваться? Берём игры, показываем ребятам, они сами разбираются. Идёт рабочий процесс», – так ответил Билялетдинов на вопрос, почему «Ак Барс» недорабатывает в последних матчах и терпит поражения.

Вопрос чрезмерной насыщенности календаря по ходу этого сезона поднимали многие тренеры КХЛ. 68 матчей в сезоне – командам часто приходится играть чуть ли не через день. Хоккеистам временами тяжело выдерживать нагрузки.

В целом, оправдаться за неудачные результаты команды, таким образом, может любой тренер. Однако от наставников топ-клубов слышать подобные заявления несколько нелогично, учитывая финансовые возможности и глубину состава.

Впереди «Ак Барсу» предстоит отправиться в нелегкий выезд в Москву и Подмосковье, где казанцы встретятся с «Динамо», «Куньлунем» и «Витязем». Именно эта командировка и даст объяснение тому, есть ли реальный кризис у «Ак Барса» к концу осени.

Фото на анонсе: ak-bars.ru