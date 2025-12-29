Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Что можно, а что нельзя подавать к праздничному столу? Наряд какого цвета стоит надеть, а какой отложить в сторону? Где и с кем лучше встречать наступающий год? «Татар-информ» собрал инструкцию к празднованию Нового года для своих читателей.





Грядущий 2026 год – год Огненной Лошади

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где, как и с кем встретить?

Грядущий 2026 год – год Огненной Лошади. Строго говоря, он наступит только 17 февраля, ведь это символика китайского календаря. Однако глобализация давно сотворяет усредненный винегрет из календарей и традиций разных культур и народов, так что если вы готовы встретить Новый год по общемировому календарю, но с оглядкой на восточную философию, вот несколько рекомендаций.

Лошадь, тем более огненная, – символ энергии страсти, скорости, свободы, стремления к переменам, решительных и импульсивных действий и скачкообразного продвижения. Наступает время смелых решений, реализации амбиций и отказа от компромиссов.

Встречать год Лошади стоит, всячески подчеркивая свою готовность быть с символом года на одной волне Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Встречать год Огненной Лошади, согласно китайской традиции, стоит, всячески подчеркивая свою готовность быть с символом года на одной волне. Поскольку лошадь – животное хоть и одомашненное, но свободолюбивое, любящее простор и динамичное движение, лучший вариант встретить Новый год – отправиться на природу. Например, в горы, кемпинг или хотя бы на дачу. Но обязательно не в одиночку или наедине, а целым табуном – с веселой шумной компанией друзей или родственников.

Подвести итоги, доделать дела, подчистить хвосты, отпустить старые обиды – обязательные галочки в завершении любого года. Но накануне года Огненной Лошади нужно еще настроиться на стремительные перемены, новые цели на горизонте и быть готовым к резкому старту.

При сервировке стола можно использовать фигурки лошадей, посуду с их изображением и в красных тонах Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Украсить дом или место встречи Нового года, сервировать стол стоит в теплых тонах – конечно же, в красных, винных, оранжевых, золотистых с использованием гирлянд и свечей (год, мы помним, не просто Лошади, а Огненной Лошади). Смех, яркие эмоции, танцы станут синонимом динамичности символа года.

Чем наполнить стол?

Чтобы не раздосадовать наступающий год, нельзя подавать к праздничному столу конину. А вот свинину, говядину, баранину, мясо птицы или рыбу – пожалуйста.

Меню стоит наполнить растительной пищей – зеленью, овощами, фруктами и ягодами. И украсить свечами, ведь впереди год Огненной Лошади Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Меню стоит щедро наполнить растительной пищей – зеленью, овощами, фруктами и ягодами, ведь и лошади не прочь полакомиться сладкими плодами. Продумайте из них яркие блюда с акцентом все на тот же красный, бордовый, оранжевый и желтый цвета. Например, салаты и горячие блюда с цветным перцем, морсы из клюквы, облепихи и других ярких ягод, фруктовая ваза из мандаринов, гранатов, винограда, яблок, хурмы.

Вино в эту новогоднюю ночь, разумеется, предпочтительно красное или розовое, возможен умеренно крепкий алкоголь (виски, ром).

Но чтобы сохранить, а не подавить энергию предстоящего года – не переедайте! Чтобы не оказался не в коня корм.

Лучший вариант женской прически для новогодней ночи – конский хвост или распущенные, как шикарная грива, волосы. А вот сложные укладки, кудри для встречи 2026 года не рекомендуются Фото: © «Татар-информ»

Что с прической и нарядом?

Лучший вариант женской прически для новогодней ночи – конский хвост или распущенные, как шикарная грива, волосы. Челка приветствуется. Возможно также рассмотреть разные виды плетения. Как и на лошадях, на девочках, девушках и женщинах будут красиво смотреться французские косы, сеточки из соединенных между собой косичек – и с лентами, и с небольшими декоративными фиксирующими заколками-зажимами. А также розетки/шишечки (пряди волос, зафиксированные небольшими резинками).

Но и это еще не всё! К году Лошади актуальны как женские, так и мужские прически «ежик» – коротко стриженные волосы и даже «под ноль». И вот разного рода сложные конструкции (укладки), кудри для встречи 2026 года не рекомендуются.

И, наконец, новогодний наряд. Встреча 2026 года – тот самый случай, когда черное – «на все случаи жизни» – платье категорически неуместно. Чтобы не гасить энергию Огненной Лошади, также не стоит надевать наряды серых, серебристых, белых, темно-зеленых, синих, то есть холодящих цветов.

Наряды лучше подобрать в оттенках красного, оранжевого, золотого Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наряды, позволяющие сохранять динамичность движений, – платья с разрезами, юбки-клеш, брюки-клеш – лучше подобрать в оттенках красного, оранжевого, золотого, бронзового, медного или теплого коричневого. У мужчин этих цветов могут быть рубашки, свитера, джинсы или брюки, пиджаки и жилеты.

Отлично будут смотреться аксессуары – броши в виде лошади, подков, наездников, для мужчин – например, галстук с принтом лошадей. Не забывайте, что современная мода допускает возможность носить галстук не только мужчинам, но и женщинам, причем как в классическом его применении, так и в области талии – как пояс. Уместно добавить в образ платки с изображением символа года, которые могут быть как украшением в области шеи, так и аксессуаром кармана пиджака или прически (подвязать хвост, вплести в косу, использовать как ободок и т. д.).