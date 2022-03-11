Nestle продолжит поставлять в Россию детское питание и спецкорм для домашних животных

Швейцарская компания Nestle не планирует отказываться от поставок социально значимых продуктов в Россию. Сюда относятся детское питание, корма для животных, а также готовые завтраки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу концерна.

Ранее «Рейтер» сообщал, что Nestle приостановила экспорт и импорт некоторой продукции в Россию, в том числе кофе Nespresso и воды S.Pellegrino.

В компании в ответ уточнили, что приостановка не затронет ряд социально значимых продуктов.

«Мы сохраняем импорт социально значимых категорий продукции, включая детское питание, готовые завтраки, специализированное питание, а также импорт специализированных кормов для домашних животных и ветеринарных диет», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, в России по-прежнему работают фабрики и офисы Nestle.

Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке деятельности либо уходе с российского рынка после признания независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции по защите Донбасса. О ее запуске 24 февраля рассказал Президент России Владимир Путин, отметив, что главная цель ВС РФ — защита людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевских властей.