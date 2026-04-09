Несработавший чак-чак Загитовой, манифест Гуменника, Петросян и Валиевой. Обзор «фигурки»

«Русский вызов» стал десертом сезона, где Валиева вновь показала манифест своего нынешнего состояния, Загитова задабривала жюри сладостями, а Петр I перевоплотился в Т-800. Следом идет шоу Тутберидзе, где будут новые образы и манифесты - Гуменник и Петросян кричат о боли Олимпиады, а Алина будет Клеопатрой. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





«Русский вызов»: Терминатор Гуменник, татарский колорит Загитовой и возвращение к истокам Валиевой

Прошедший в петербургском «Юбилейном» турнир шоу-программ «Русский вызов» в очередной раз подтвердил, что наше фигурное катание давно переросло рамки чистого спорта, превратившись в некое подобие театрального фестиваля с легким налетом ледового кабаре. Организаторы обещали зрителям искреннее творчество, и они его получили, правда, местами этот творческий порыв больше напоминал попытку усидеть на двух стултьях — между высоким искусством и желанием собрать побольше просмотров в соцсетях. Главным событием вечера, безусловно, стало возвращение Камилы Валиевой, которая представила номер-исповедь. Под пронзительную музыку и стихи о ценности момента Камила продемонстрировала трибунам то самое магическое скольжение, которое невозможно натренировать — с ним можно только родиться.

В ее катании было столько личного и невысказанного, что судейские восторги и звание лучшей среди одиночниц по версии жюри выглядели лишь формальностью. Валиева не штурмовала четверные, да они и не требовались: она просто была собой, показывая ту самую глубину, которая всегда выделяла ее на фоне конкуренток. Пронзительность выступления Валиевой во многом стала заслугой Ильи Авербуха, который, работая над программой, решил пойти по пути проверенных образов. Выбор пал на уже знакомую каждому преданному болельщику музыку из фильма «Белый ворон». Биографическая лента о жизни великого татарского танцора балета Рудольфа Нуреева, в центре которой стоит поиск свободы и кардинальная смена жизненных вех, легла на нынешнюю ситуацию Камилы как влитая. Авербух тонко прочувствовал, что именно тема великого артиста, вынужденного искать свое место в искусстве на фоне глобальных потрясений, станет лучшим обрамлением для возвращения фигуристки.

Если Валиева выбрала путь драматической исповеди, то совсем иную стратегию выбрала Алина Загитова, решившая ударить по национальному колориту и загадочности татарской души. Олимпийская чемпионка Пхенчхана вышла на лед в ярком стилизованном костюме, не забыв одарить судей традиционным чак-чаком. Алина явно наслаждалась процессом, однако оценки жюри и итоговое 15-е место в таблице явно не совпали с ее внутренним ощущением от проката.

После турнира Алина опубликовала в соцсетях загадочный пост о «прошлом, которое находит способ напомнить о себе». Поклонники тут же начали искать скрытый смысл: был ли это намек на судейство или на присутствие в жюри Евгении Медведевой? Впрочем, для шоу-турнира такие интриги только на руку — без легкого налета драмы «Русский вызов» потерял бы половину своего очарования. Алина остается главной медийной силой нашего фигурного катания, даже если судьи не всегда готовы ставить ей максимальные баллы за национальный колорит.

На фоне этого эмоционального женского противостояния триумф Петра Гуменника выглядел торжеством холодного расчета и выверенной стилистики. Его перевоплощение в Терминатора было исполнено технически безупречно, а кожаная куртка и «металлический» взгляд обеспечили ему не только главный приз, но и безоговорочную любовь трибун. Пока Гуменник забирал статуэтки, а танцевальный дуэт Синициной и Кацалапова на чистом классе напоминал о канонах классической красоты, турнир оставлял послевкусие ностальгического вечера. Кто-то пришел побеждать, кто-то — раздавать сладости, а кто-то — просто напомнить, что лед все еще помнит их имена. В конечном счете, «Русский вызов» справился со своей задачей: подарил нам еще неделю продолжения завершившегося сезона в фигурке. Пусть это уже не официальные соревнования, но напоследок получить удовольствие от лучших фигуристов страны было приятным «десертом».

Дипломированная Клеопатра: Загитова официально специалист и едет в Пермь в образе царицы

Не «Вызовом» единым живет Алина Загитова на этой неделе. Так, на днях она официально сменила статус с вечного студента на дипломированного специалиста. «Насыщенный день у меня сегодня получается. Забыла сказать вам, что меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист. Ну а я сейчас еду к самолету, завтра будем выступать в Перми. До встречи», — сообщила Загитова в своем телеграм-канале, предъявив миру долгожданную «корочку».

Это событие вызвало в комментариях традиционный для нашей публики раскол: от восторженных поздравлений «самой трудолюбивой девочки» до едких замечаний скептиков, пытавшихся вычислить средний балл посещаемости лекций в перерывах между тренировками и бесконечными съемками в рекламе и прочих коммерческих историях. Впрочем, надо признать, что сегодня диплом для спортсмена — это своего рода обязательная программа вне льда: исполнить нужно чисто, а уж насколько глубоко удалось погрузиться в теорию, вопрос для кулуарных дискуссий. Зато Алина в очередной раз доказала, что умеет доводить начатое до конца, пополнив свой и без того внушительный список регалий еще одной строчкой, которая, возможно, и пригодится ей когда-нибудь в покорении новых медийных вершин. Впрочем, ей и без корочки, кажется, все дороги открыты после золота в Пхенчхане. Она уже ведет топ-шоу на главном канале страны, и никто диплома для этого не требовал.

Однако академическая пауза оказалась недолгой, и уже в ближайшее время новоиспеченный специалист вернется к привычному амплуа, причем в образе, который в свое время стал для нее знаковым. В рамках масштабного тура Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Загитова вновь примерит на себя роль Клеопатры. Выбор царицы Нила для шоу выглядит максимально логично: в российском фигурном катании Алина давно забронировала за собой трон, который не подлежит обсуждению, даже если фокус ее интересов сместился в сторону журналистики и управления собственными проектами.

Болельщики в соцсетях уже предвкушают «второе пришествие», отмечая, что образ величественной правительницы подходит Загитовой как никому другому. Для тренерского штаба Тутберидзе участие Алины в таком амплуа — это проверенный козырь, гарантирующий полные трибуны и тот самый налет элитарности, без которого невозможно представить современные ледовые постановки. Пока молодежь берет свое технической сложностью, Загитова будет отвечать за царскую харизму, напоминая всем, что королевы не уходят на покой, а лишь иногда меняют ледовую арену на учебную аудиторию.

«Нас бьют — мы летаем». Гуменник и Петросян объединились, чтобы рассказать о болезненной Олимпиаде

Камила Валиева не единственная, кто через свои программы хочет доносить свою историю и состояние. Так, наши единственные олимпийцы Аделия Петросян и Петр Гуменник на шоу Этери Тутберидзе взяли на себя роль главных провокаторов смыслов. Их совместный номер на шоу Этери Тутберидзе, которое проходит по стране этим апрелем, под композицию «Нас бьют — мы летаем» стал остросоциальным высказыванием.

Выбор композиции, которую в свое время сделала культовой Алла Пугачева, в нынешних реалиях выглядел как минимум смело, а как максимум — как не слишком скрываемый манифест. Зрители в комментариях тут же принялись расшифровывать метафору: кто-то увидел в этом историю преодоления внутренних кризисов, а кто-то — прямой намек на положение российских атлетов в международном изоляторе. Оба фигуриста, напомним, заняли шестые места в Милане. А история Гуменника до сих пор отдается эхом, ведь судейский фактор в его произвольной программе явно имел место быть, так что тема больная как для самого Петра, так и для его болельщиков.

Стилистически номер был выстроен на контрасте: хрупкая, но технически «стальная» Аделия и статный, интеллектуальный Петр создали на льду образ единства перед недружественными обстоятельствами. Гуменник, который в последнее время окончательно закрепил за собой статус самого думающего фигуриста страны, идеально вписался в роль опоры, в то время как Петросян добавила постановке необходимой нервозности и экспрессии. Болельщики под видео с прокатом разделились на два лагеря: одни восхищались «мурашечностью» исполнения, другие же по традиции ворчали, что молодым спортсменам не стоит брать столь тяжеловесный взрослый репертуар. Все-таки Пугачева не слишком вяжется с 23-летним Петром и 18-летней Аделией. Впрочем, когда тебя буквально «бьют» санкциями и отсутствием конкуренции, летать приходится под ту музыку, которая лучше всего отражает состояние души.

Для штаба Тутберидзе этот эксперимент стал отличным способом показать, что «Хрустальный» умеет не только в конвейер четверных прыжков, но и в глубокую драматургию. В эпоху, когда чистое искусство на льду все чаще подменяется яркой оберткой, такой дуэт напомнил аудитории, что фигурное катание — это еще и способ говорить о важном без слов.