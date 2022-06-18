«Задача – не опустить планку»: «Рубин» считает себя топ-клубом, не смотря на вылет в ФНЛ

По окончании открытой тренировки Леонид Слуцкий сказал важную фразу. «Рубин» продолжает позиционировать себя, как большую команду РПЛ. Поэтому даже после вылета, клуб не будет меняться и опускать планку, касательно всего: от стадиона до тренерского штаба. Что это значит, и каким «Рубин» будет в ФНЛ – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Фото: rubin-kazan.ru

«Не понимаю тех, кто говорит, что мы «заваливаем» ФНЛ деньгами»

После вылета в Футбольную национальную лигу казанский футбол оказался в состоянии апатии. Многие долгое время не могли осознать, что произошло, а те, кто осознали, считали, что все еще потеряно, и «Рубин» на многие годы не осядет в ФНЛ. На эти настроения наложилась новость, что Леонид Слуцкий продолжит работать с командой. Это вызвало такую же бурную реакцию у болельщиков, как и сам вылет команды.

Стоит сказать прямо, оптимистов в таком положении можно было насчитать разве что по пальцам одной руки. Но крайне важно, что главным оптимистом оказалось именно руководство клуба, которое не опустило руки и выдало сумасшедшую трансферную кампанию.

Буквально в течении двух недель «Рубин» пополнился семью футболистами топ-уровня по меркам ФНЛ, а также вернул из аренд ряд важных футболистов, в том числе и швейцарского полузащитника Дарко Йевтича. Мгновенно с этим почти все в один голос начали трубить о том, что казанцы поступают не очень то и честно, откровенно обваливая трансферный рынок ФНЛ своими миллионами. На это после открытой тренировки на эти обвинения ответил сам Слуцкий.

«Я не очень понимаю тех, кто так говорит. В ФНЛ есть потолок зарплат и мы, как и любой клуб в ФНЛ, обязаны соблюдать все эти требования. Естественно футболисты, которые остались, у них действуют прежние контракты. Но вряд ли мы их как-то заваливали, потому что они подписали контракт не в это межсезонье. Что касается финансов, мы находимся в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы просто физически не можем их нарушить», – заявил специалист.

Тот же КАМАЗ ни при каких бы условиях не смог бы подписать Джоэля Фамейе. «Рубин» смог Фото: rubin-kazan.ru

Касаемо уровня финансов, очевидно, что Слуцкий преувеличивает. Все-таки бюджеты условного КАМАЗа (100 млн рублей в год) и того же «Рубина» (по некоторым оценкам порядка 1 млрд рублей в год) не поддаются никакому сравнению. Соответственно, челнинский клуб ни при каких бы условиях не смог бы подписать Джоэля Фамейе или, например, Александра Зотова, что уже означает, что клубы заведомо находятся в неравных условиях.

Однако, если говорить о потолке зарплат, то здесь Леонид Викторович не лукавит: все зарплаты новичков в «Рубине», действительно, ограничиваются лимитом, и о баснословных миллионах, о которых сообщают различные телеграм-каналы, речи даже и не идет.

«Важнейший момент – сохранить планку требований на том уровне, которая была в РПЛ»

Тогда как же казанцам удается перебивать предложения клубов РПЛ? Все просто: несмотря на вылет в ФНЛ, клуб не забивается в угол и не просит помощи, а продолжает позиционировать себя топ-клубом Премьер-лиги. Об этом под самый занавес пресс-подхода заявил журналистам наставник. На самом деле эта фраза наставника не заслужила большого внимания, как, например, шутка Олега Иванова про лишний вес и волосы Слуцкого. Но именно она является определяющей и дает ответы на многие вопросы.

«Наша задача – ни в коем случае не опустить планку требований. Я имею ввиду и себя лично. Каждый человек, когда с ним что-то происходит, может измениться в плане требований к самому себе и окружающим. Для нас это концептуальный момент. Если вы спросите любого, кто был в команде и остался, или у любого члена персонала, все подтвердят, что никаких изменений внутри «Рубина» не происходит. Важнейший момент – сохранить планку требований на том уровне, которая была в РПЛ», – сказал Слуцкий.

«Наша задача – ни в коем случае не опустить планку требований. Я имею ввиду и себя лично» Фото: rubin-kazan.ru

Именно это и является фактором, позволяющим подписывать звездных новичков. Ну а если верить словам Слуцкого, то многие из них соглашались на переход еще до разговора об условиях и деньгах.

«Вы же слышали интервью новичков, они говорили нам «да», когда раздавался телефонный звонок, еще до разговоров про деньги и все остальное. Не могу назвать нас бедными или богатыми. Но основной момент, по которому мы быстро провели переговоры с большой группой игроков, это то, что все прекрасно понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия, требования, какие возможности для персонального роста мы предоставляем футболистам», – сказал наставник.

К слову, тот факт, что «Рубин» оставил Слуцкого, а не поставил другого тренера из ФНЛ (а топовые сейчас в Казань не пойдут) в лишний раз обозначает намерения команды. Да, в каком-то роде это риск, потому что стопроцентной гарантии того, что тренер не провалится в незнакомой для себя ФНЛ, не может дать никто. Зато это ложится под ту самую концепцию: отсутствие изменений и сохранение планки.

«Рубин» не переедет с «Ак Барс Арены». Причина все та же

Ровно из-за этого же клуб отказывается переезжать с «Ак Барс Арены» на «Центральный». Первым об этом еще на итоговой пресс-конференции заявил Рустем Сайманов, а накануне подтвердил и Слуцкий.

«Ак Барс Арена – это лучший стадион не только в республике, но и один из лучших в стране» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я глобально попытаюсь объяснить. «Рубин» – большая команда, которая в позапрошлом сезоне попала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись как минимум за пятерку и в этом сезоне, потому что то, что мы проделали на зимних сборах, это было очень качественная работа. Основная задача всех нас, кто работает в клубе, не понизить планку ни в чем: ни в плане медицины, ни в плане питания, качества полей, физиотерапевтов. Мы себя продолжаем считать и позиционируем как команда Премьер-лиги. Поэтому Ак Барс Арена – это лучший стадион не только в республике, но и один из лучших в стране», – сказал тренер.

Если добавить к этому тот факт, что на «Ак Барс Арене» не будет Fan ID, то выглядит вся эта история очень красиво. Но загвоздка в том, что возвращаться на «Центральный» или даже на базу в Соцгород болельщики хотят не просто так. На 45-тысячном стадионе нет ни уюта, ни тепла, а вернутсься туда второй раз захочет не каждый.

И если в клубе грезят столь громкими словами о топ-клубе, прикрепляя это фразой «один из лучших стадионов в стране», то пускай доказывают это не только на словах, но и на деле. Благо после вылета «Рубин», наоборот, получил в Казани вокруг себя некий ажиотаж. Но если за лето отдел маркетинга не приведет в порядок арену и не поработает, как следует, с болельщиками, то всем этим фразам о большом клубе – грош цена.

Расписание матчей «Рубина» на сезон 2022/23 в ФНЛ Фото: rubin-kazan.ru

Пока же с работой с болельщиками получается не очень. Помимо трансферов, ни о каких активностях со стороны клуба пока и не слышно. Не слышно ничего пока и об абонементах на сезон, хотя до старта чемпионата осталось меньше месяца. Возможно в клубе ждали официального оглашения календаря от ФНЛ, который стал известен лишь накануне. Что ж, календарь появился, теперь дело за клубом.