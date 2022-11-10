«Несмотря на почтенный возраст, театр остается молодым»: ТЮЗ анонсировал юбилейную неделю

Казанский Театр юного зрителя 30 ноября отметит 90-летие со дня своего основания. Праздничные мероприятия, большинство из которых будут бесплатны для зрителей, должный пройти с 22 по 30 ноября, анонсировал на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«У театра богатейшая история. Но, несмотря на почтенный возраст, театр остается молодым, он всегда в поиске. С 2016 года, когда театр возглавила заслуженный работник культуры РТ Айгуль Горнышева, а затем пришел новый главный режиссер Радион Букаев, театр вышел на новый виток развития. В настоящее время Казанский Театр юного зрителя — один из немногих театров, который выходит за пределы театральной сцены: это и спектакль-променад „Ночной трамвай“, и спектакль в баре „Истина“, которые пользуются огромной популярностью, на них сложно достать билеты. Приятно осознавать, что театр всегда находится в активном поиске благодаря режиссеру, благодаря руководству театра», — подчеркнул заместитель министра.

Он также напомнил, что уже выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реставрации и реконструкции здания театра, которое значительно пострадало от пожара еще в 1995 году.

«Надеюсь, мы с вами вместе в скором будущем посетим обновленный театр, обновленную сцену — планы грандиозные, я думаю, они обязательно будут воплощены в жизнь», — заверил Дамир Натфуллин

Пока же в здании, где исторически размещается ТЮЗ, с 22 по 30 ноября пройдут перформансы, спектакли и интерактивные постановки, в которых непосредственное участие смогут принять сами зрители. Стартуют юбилейные мероприятия с питчинга проектов от зрителей. 22 ноября все желающие смогут прийти на встречу и предложить театру свои идеи для реализации. Пять лучших предложений обсудят худсовет театра и представители Министерства культуры, а одно, самое интересное, предполагается реализовать.

25 ноября можно будет посетить «Ночь пожирателей спектаклей»: зрители смогут увидеть видеозаписи архивных постановок, которые уже не идут и никогда не будут идти на сцене Казанского ТЮЗа. Это «Буря», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Погром», которые будут показаны в зеркальном зале театра.

«Мы долго думали, какие спектакли показать, потому что все спектакли интересные. И я глубоко благодарен Борису Цейтлину (в прошлом режиссер Казанского ТЮЗа — прим. Т-и), что он очень внимательно следил за тем, чтобы его спектакли оставались на видео. Не каждый театр, не только в Татарстане, но и в России, может похвастаться, что у него в архиве есть спектакли конца 80-х — начала 90-х годов. Три спектакля будут подряд нон-стоп, начиная с 17.00 и примерно до полуночи, до часа ночи, идти. Конечно, спектакли смотреть на видео — это невыносимое дело, но если вы любите историю, если вы хотите хотя бы чуть-чуть почувствовать этот дух, вы можете заглянуть посмотреть, как это было. Потому что этих спектаклей уже не будет никогда, они остались только на видео», — акцентировал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

26 ноября ТЮЗ представит первый свой спектакль к предстоящему юбилею, созданный возглавившим его в ноябре 2020 года Радионом Букаевым, — «Первый тайм». Премьера постановки состоялась весной 2021 года. Посетить ее можно будет по билетам, а особенностью станет то, что в этот день помимо Нины Калагановой, которая изначально играла этот моноспектакль и рассказывала о Казанском ТЮЗе 70-х годов XX века, в спектакле будет задействована еще и Любовь Лукина, которая вспомнит ТЮЗ 60-х.

«У меня есть такая внутренняя миссия: если ты думаешь о будущем, то знай свою историю. Мне самому очень важно знать, какие традиции были в нашем коллективе, в театре. Мне очень важно, что я подтвердил свои мысли, что этот театр был прежде всего режиссерским. Режиссерские традиции мне лично очень важны. Спектакль „Первый тайм” будет показан скорее всего один раз в таком виде. Если вам интересна история, если вам интересно, что будут рассказывать живые свидетели, приходите», — анонсировал Букаев.

27 ноября в театре пройдет «Разговор о любви» — встреча артистов, пришедших в ТЮЗ с 1996 по 2005 год, со зрителями, где они поделятся своими воспоминаниями о тогдашнем коллективе и атмосфере в нем. Необычное признание в любви к театру дополнят также редкие кадры спектаклей и репетиций тех лет, песни актеров.

29 ноября состоится аудиоспектакль «До и после Бури». Радион Букаев назвал его даже не спектаклем, а музейной историей — пришедшие будут проходить по фойе театра в наушниках, слушая постановку, и в то же время смогут буквально прикоснуться к реквизиту спектаклей 90-х годов «Буря» и «Дракон».

«Спектакль будет короче обычного, он будет идти час. Будут задействованы некоторые сейчас уже музейные экспонаты той эпохи. Например, нож, которым орудовал артист Зайцев из спектакля „Буря”, или клинок, части того здания, которое сгорело, костюмы, реквизит, фотографии… Я советую приходить на этот спектакль небольшой группой — это не групповое, скорее музейное посещение», — отметил главный режиссер ТЮЗа.

Наконец, 30 ноября, в сам юбилейный вечер, в театре дадут праздничную трагикомедию «Я — Казанский ТЮЗ». Посетить ее можно будет только по пригласительным, но желающих уже так много, что, по словам директора театра Айгуль Горнышевой, театр уже подумывает повторить постановку после 30 ноября без официальной части.

«Юный зритель — это состояние души. Что особенно важно, состояние души нашего коллектива, наших сотрудников, наших зрителей — это юность. А юность — это всегда поиск, это всегда творчество, это всегда вдохновение», — подчеркнула Айгуль Горнышева.