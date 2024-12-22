«Несмотря на отдельные возгласы, что рыбы становится меньше, никаких опасений нет»

Из-за колебаний уровня воды на Волге зарастают мелководья, что негативно влияет на нерест. Как обстоят дела с запасами рыбы на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, изучала экспедиция на судне «Владимир Усков». О ее итогах «Татар-информу» рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории ихтиологии Татарского филиала ВНИРО Юрий Северов.





«Растет количество сома в уловах. Численность такого ценного вида, как судак, и биологические показатели многих хищных рыб остаются на достаточно хорошем уровне

Фото: © Илья Наймушин, РИА Новости

«Запасы леща стабильные, встречаются очень крупные рыбы»

Исследование, длившееся целый месяц, прошло осенью в акваториях Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей. Ученые Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) изучали основные параметры воды – глубину, содержание кислорода, температуру в поверхностном слое, прозрачность, а также вели количественно-качественный учет водных биоресурсов по результатам траловых съемок.

«Исследования этого года подтвердили, что запасы основных промысловых видов рыбы находятся в благополучном состоянии и на уровне средних многолетних показателей. В этом году сложились благоприятные условия для нагула. Год был достаточно теплым и многоводным, что способствовало хорошему росту многих видов и, прежде всего, молоди», – отметил Юрий Северов.

По словам участника экспедиции, поколение молоди основных промысловых рыб этого года отличается значительными размерами, что поспособствует их благополучной зимовке. Ихтиофауна в уловах представлена разными видами, большинство которых – представители семейств карповых и окуневых. По численности и биомассе в уловах преобладали лещ, густера и белоглазка. Более половины всех уловов в донных траловых съемках приходится на леща. По массе в уловах выделяются сом и судак. Также были выловлены сотни экземпляров речных раков.

«Растет количество сома в уловах. Численность такого ценного вида, как судак, и биологические показатели многих хищных рыб остаются на достаточно хорошем уровне. Если брать основной промысловый вид – леща, то его запасы стабильны. Встречаются в уловах очень крупные рыбы – до 3-3,5 кг, что подтверждает благополучие популяции», – заметил собеседник.

«Новых видов не отмечаем, рыбаки тоже об этом нам не сообщают» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он пояснил, что в целом в наших реках встречается 58-59 видов рыбы, видовой состав держится примерно на одном уровне.

«Новых видов мы не отмечаем, и рыбаки тоже об этом нам не сообщают. Примерно раз в пять лет отмечаются уловы угря. Это редкий вид был замечен несколько лет назад», – добавил Северов.

По его словам, благоприятные условия отмечаются в районе Набережных Челнов, где встречаются стерлядь, сом, чехонь, жерех.

«Стерлядь можно переводить в пятую категорию»

На некоторых участках водоемов Татарстана в последние годы замечено восстановление численности краснокнижной стерляди. По итогам проведенных исследований видно, что комплексные меры по ее охране и воспроизводству дали положительный результат.

«Нас приглашали на заседание комиссии по ведению Красной книги Республики Татарстан. Мы свое мнение высказали – в целом данный вид можно переводить в пятую категорию, как восстановленный или восстанавливающий свою численность», – сообщил Юрий Северов.

«Комплексные меры по охране и воспроизводству стерляди дали положительный результат» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он выразил надежду, что в последующие годы численность этого вида в водоемах будет расти. Стерлядь при этом останется в Красной книге, но с другим статусом, хотя ее ловля пока остается под запретом.

«Это единственный представитель осетровых с длинным жизненным циклом. Самки созревают где-то 7-8 лет, это очень долго. Массовое созревание бывает примерно в 10 лет и даже позже, поэтому нарушать еще недостаточно устоявшуюся популяцию чревато», – считает сотрудник научной лаборатории.

По прогнозу специалистов, если тренд восстановления популяции стерляди будет наблюдаться и в дальнейшем, возможно, в будущем ее все же исключат из Красной книги.

«Следующее издание книги планируется в 2026 году. При сохранении положительной динамики еще через десять лет стерлядь из нее можно будет вывести», – заметил Северов.

Уровень воды на Волге осенью оказался на полтора метра выше, чем в прошлом году. Годом ранее ситуация была критической Фото: © «Татар-информ»

​«Рыб-годовичков в уловах очень мало»

Как отметил собеседник «Татар-информа», этот год для развития биоресурсов был очень благоприятным – а именно, как уже отмечалось, многоводным и теплым. Уровень воды на Волге осенью оказался на полтора метра выше, чем в прошлом году. Годом ранее ситуация была критической.

Активная миграция рыбы с мелководья начинается тогда, когда температура воды снижается до 10 градусов. Все мелководья в октябре были пустыми, рыба, в том числе молодь, ушла на зимовку на глубокие участки – в зимовальные ямы и в русловую часть. Кислородный режим осенью был нормальным.

Ученый заметил, что после прошлых маловодных лет рыбные запасы успели восстановиться. Однако молоди, которая появилась на свет в прошлом маловодном году, в уловах мало.

«Получилась такая ситуация, что многочисленные поколения, которые образовались в 2020, 2021 и отчасти в 2022 году, нивелировали падение численности рыбы в 2023-м. Молодых рыб – годовичков в уловах этого года было очень мало», – отмечает Северов.

Из-за колебаний уровня воды по годам активно зарастают мелководья, что негативно влияет на некоторые участки водохранилищ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тростник и рогоз «съедают» нерестилища»

Нерест в этом году, по его словам, прошел благоприятно и эффективно для всех видов рыб. Холодный май, конечно, не совсем способствовал быстрому процессу, но уже к середине июня личинки вылупились и в многоводных условиях достаточно хорошо нагуливались все лето и осень.

«Рыба питается в основном планктоном. А для развития планктона были благоприятные условия – залитые и прогретые мелководья. Однако с донной фауной, которая отчасти была осушена в прошлом году, есть определенные проблемы – не все виды, особенно моллюски, смогли восстановить свою численность», – заметил Северов.

Он пояснил, что из-за колебаний уровня воды по годам активно зарастают мелководья, что негативно влияет на некоторые участки водохранилищ.

«Смена мелководного года многоводным оказывает негативное воздействие. Такие условия способствуют росту тростника и рогоза, которые «съедают» нерестилища рыбы, нагульные площади сокращаются. В прошлом году при мелководье растительность «отвоевала» водохранилище и могла расти более глубоко, а в этом году мелководья опять стали покрываться рогозом и тростником. Это, конечно, негативный фактор, который отчетливо становится заметен», – подчеркнул собеседник.

«Уловы радуют своей величиной. Несмотря на возгласы отдельных обывателей, что рыбы становятся меньше, никаких опасений нет» Фото: © «Татар-информ»

«Белый амур сдержит рост растительности в вегетационный период»

Ученые Татарстанского ВНИРО уже отправили в головной институт в Москве рекомендации по предстоящему зарыблению. Так, в Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища в следующем году планируется выпустить 3,7 млн штук молоди стерляди, 3,65 млн молоди сазана, 0,6 млн личинок щуки, 1,95 млн молоди толстолобика и также 0,1 млн молоди белого амура.

«С прошлого года мы включили в свои рекомендации выпуск молоди белого амура, чтобы хоть каким-то образом удерживать рост растительности в вегетационный период. Он очень хорошо регулирует ее рост, поедает в значительных количествах», – сообщил Юрий Северов.

Также ученые предлагают увеличить массу молоди стерляди с 3 до 10 граммов, поскольку крупные мальки более жизнестойкие. Кроме того, они рекомендуют большую часть выпусков проводить с середины лета до конца сентября.

В настоящее время участники экспедиции занимаются анализом и обработкой собранного ихтиологического материала. Впереди кропотливая работа, отчеты будут сданы в марте следующего года и даны рекомендации по допустимым выловам рыбы в новом сезоне.

«Уловы радуют своей величиной. Несмотря на возгласы отдельных обывателей, что рыбы становится меньше, никаких опасений нет. Наши исследования показывают, что рыбные запасы достаточно высокие и стабильные», – заключил Северов.

По предварительному прогнозу, вылов водных биологических ресурсов в 2025 году на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах не сократится и составит примерно 4430 тонн.