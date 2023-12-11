Несмотря на непогоду, бригады из РТ продолжают в Лисичанске восстанавливать теплопровод

В Лисичанске ледяной дождь ни на минуту не останавливает работы аварийных бригад из Татарстана по восстановлению центрального городского теплопровода.

Специалисты шефа-региона, не смотря на капризы погоды, продолжают помогать местным ресурсникам укладывать и сваривать трубы в одном из густонаселенных жилых кварталов города.

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Условия работы усугубляет и минусовая температура из-за чего, в сочетании с дождем, приходится вести работы на ледяной корке под ногами. Мгновенно леденеют и трубы, которые сваривают татарстанцы.

Напомним, аварийные бригады из Татарстана, кроме выполнения своих основных задач, по приезду в город помогают Лисичанску в ремонте систем теплоснабжения в жилых домах, а с прошлой недели приступили к восстановлению центрального теплопровода.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.