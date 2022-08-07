Несмотря на извинения Amnesty International не отказалась от доклада о нарушениях ВСУ

Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад, в котором подтвердила нарушения законов [спецоперации] со стороны служащих ВСУ. При этом организация не отказалась от выводов доклада, признав лишь, что они могут «причинить боль».

Приоритетной задачей для Amnesty International в этом и любом другом конфликте является то, чтобы гражданские лица были защищены. Разумеется, этой единственной цели был подчинен последний релиз по теме. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли», – передает Reuters заявление организации.

Напомним, на этой неделе Amnesty International опубликовала доклад, в котором заявила, что украинские солдаты размещают боевую технику и вооружения в школах, больницах. После публикации этой информации глава украинского бюро организации Оксана Покальчук оставила свой пост.

Минобороны РФ регулярно заявляет о размещении украинскими военными техники в жилых домах и соцобъектах населенных пунктов. При этом, по данным военного ведомства, солдаты не сообщают об этом мирным гражданам и не пытаются их эвакуировать. Доклад правозащитников подтвердил эти сообщения.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.