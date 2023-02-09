Более полутысячи человек в день: татарстанцы массово несут помощь пострадавшим в Турции

Нескончаемым потоком идут татарстанцы к зданию Генерального консульства Турции в Казани: люди несут теплые вещи, одежду, предметы первой необходимости для пострадавших от сильнейшего землетрясения в братской для России стране. К числу неравнодушных граждан присоединились и сотрудники «Татар-информ».

В Генконсульство Турции казанцы идут с коробками и пакетами, наполненными теплыми вещами, одеялами

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я принесла новое детское пальто, – как не помочь людям, они же страдают»

На улице Гоголя в Казани, где расположено Генконсульство Турции, гостей встречают волонтеры, которые принимают гуманитарную помощь. Казанцы приходят с коробками и пакетами, наполненными теплыми вещами, одеялами. Кто-то приносит палатки, обогреватели и элекроплитки для приготовления пищи. Некоторые привозят помощь на автомобилях и разгружают на территории дипломатического представительства.

«Я принесла новое детское пальто, – как не помочь людям, они же страдают. Вот надо и я пришла», - сказала кореспонденту «Татар-информ» пенсионерка из Казани, не пожелавшая назвать свое имя.

Волонтеры принимают у гостей пакеты, сортируют вещи по их назначению. Коробки, сформированные волонтерами, складываются друг на друга до потолка.

«С каждым днем к нам приходят все больше людей, которые приносят помощь. Напимер, за вчерашний день в Генконсульство пришли не менее 500 человек», – рассказал один из волонтеров.

Здесь же у входа в Генконсульство организован небольшой мемориал, где лежат цветы и игрушки в память о погибших во время землятресения.

У входа в Генконсульство организовали небольшой мемориал Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В ближайшее время отправим груз в Москву и оттуда уже в Турцию»

Теплые одеяла и подушки в Генконсульство принесли и сотрудники «Татар-информ». Главный редактор агентства Ринат Билалов оставил запись в книгу скорби и лично пообщался с Генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.

«Спасибо большое вам. Мы собираем помощь, в ближайшее время отправим груз в Москву и оттуда уже в Турцию», - отметил Генконсул.

Сейчас в зону землетрясения не летают самолеты, дороги там также частично разрушены, поэтому логистика доставки грузов очень сложная.

Исмет Эрикан: «Спасибо большое вам. Мы собираем помощь, в ближайшее время отправим груз в Москву и оттуда уже в Турцию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Несмотря на большой поток гостей, дипломатическое представительстве Турции в Казани продолжает работу в прежнем режиме, хотя сотрудникам приходится работать до поздней ночи. Уставшим выглядит и сам Генеральный консул, которому приходится оперативно решать множество вопросов.

Сегодня в дипломатическое представительство Турции приехал и руководитель Национально-культурной автономии турок Казани «Анадолу» Тарык Доган.

«В Татарстане живет 3,5 тыс. уроженцев Турции. В первый день мы даже ничего не поняли, у нас был шок. Вечером начали выяснять, что можем сделать. Начали сбор средств, теплых вещей. Сегодня мы привезли картонные коробки, скотчи, маркеры для упаковки того, что привезли неравнодушные люди», - рассказал Тарык Доган.

Несмотря на большой поток гостей, дипломатическое представительстве Турции в Казани продолжает работу в прежнем режиме Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Друзья из Китая тоже сделали солидное пожертвование»

Для помощи сотрудникам Генконсульства Турции в качестве волонтеров приехали представители турецкой диаспоры в Казани и студенты из Турции, которые обучаются в вузах республики.

«Нам объявили, что нужна помощь, и мы откликулись. Вчера до десяти вечера здесь находились, и сегодня с самого утра пришли. Оставаться равнодушными просто невозможно. Конечно, никто из моих родных не пострадал, они живут в Стамбуле. Тем не менее, все мы чувствуем боль за наш народ», - поделилась одна из студенток.

Девушка рассказала, что ее родной брат поехал из Стамбула в зону бедствия, чтобы разбирать завалы.

«Даже не представляю, сколько нужно будет человек, чтобы разобрать руины. К тому же, там сейчас очень холодно. По ночам температура нулевая. Я понимаю, что для вас небольшой минус не страшен, но в Турции люди не привыкли к холодам. К тому же многие оказались на улице», - рассказала девушка.

Для помощи сотрудникам Генконсульства Турции в качестве волонтеров приехали представители турецкой диаспоры в Казани и студенты из Турции Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В ряды волонтеров, кроме уроженцев Турции вступили и студенты из Азербайджана.

«Я представительница Азербайджанской диаспоры, нас попросили прийти на помощь братскому народу, поэтому я здесь. Нас тут очень много. Мы помогаем информационно, собираем деньги», - рассказала студентка Гюнель Азизова.

Девушка рассказала, что к помощи турецкому народу присоединились ее друзья и знакомые разных национальностей. «Друзья из Китая тоже сделали солидное пожертвование», – отметила она.

Волонтеры принимают у гостей пакеты, сортируют вещи по их назначению Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ночью 6 февраля в Турции произошло два разрушительных землетрясения. Наиболее пострадали жители юго-востока страны в городах Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В стране в целях безопасности отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Объявлен семидневный национальный траур.

Сегодня в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8. Пока сейсмологи делают неутешительные прогнозы. При этом в соседней Сирии также большое количество пострадавших от подземных толчков – на сегодняшний день приблизилось к трем тысячам человек. Сирийский город, где проживало больше 30 тыс. человек оказался стерт с лица земли. Также разрушения произошли в провинциях Хама, Алеппо и Латакия. Происшествие подобного масштаба стала самой катастрофичной с 1939 года.