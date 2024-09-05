Несколько улиц в Советском районе Казани частично перекроют почти до конца осени

Ряд улиц Советского района Казани частично перекроют из-за реконструкции водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на ул. Даурской перекроют участки дорог около домов №29, 42б, 44а, 44б в направлении ул. Аделя Кутуя. Меры будут действовать с 11 сентября по 18 ноября.

Еще частично перекроют ул. Гвардейская: ограничения будут действовать около пересечения с ул. Даурской в направлении ул. Отрадной. Срок действия таких мер: с 5 октября по 18 ноября.

Также с 25 октября по 18 ноября по ул. Гвардейской будет закрыт участок дороги рядом с домом №32 по ул. Отрадной.