Несколько улиц в Авиастроительном районе Казани почти на день останутся без воды

Завтра утром ряд жителей Авиастроительного района Казани останутся без воды. Отключение продлится почти сутки и связано с ремонтом сетей водопровода в поселке Сухая река. Об этом со ссылкой на МУП «Водоканал» сообщает мэрия столицы РТ.

С 9.00 до 6 утра 23 декабря без воды останутся следующие дома:

— по ул.Баранова, Вересаева, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая, Циолковского (не затронет лишь дом № 18);

— ул.2-я Заречная, четные номера домов от № 2 по № 52 (не коснется домов № 4, 4а, 22, 38, 38а, 40, 42, 42а), нечетные номера домов от № 11 по № 35;

— ул.Верхоянская, четные номера домов от № 2 по № 48а;

— ул.Камчатская, нечетные номера домов от № 1 по № 55;

— ул.Лянгузова, четные номера домов от № 2/19 по № 26/28а, нечетные номера домов от № 3 по № 33/22;

— ул.Малая Заречная, четные номера домов от № 2 по № 14, нечетные номера домов от № 1 по № 13;

— ул.Ново-Караваевская, четные номера домов от № 12 по № 54, нечетные номера домов от № 7 по № 49;

— ул.Пржевальского, нечетные номера домов от № 1 по № 41/2а;

— ул.Северополюсная, 4, 7, 9, 10/7, 10а, 11/1013, 12, 14/9, 14а, 14а стр.2, 15/10, 17а, 18а, 19а, 19/22, 21а, 22/15, 24/10;

— ул.Ударная, четные номера домов от № 4 по № 34, нечетные номера домов от № 1/33 по № 33а.

Кроме того, отключение затронет дома от № 3 до № 71 (нечетные числа) в СНТ «Сад № 5 КАПО».

МУП «Водоканал» напоминает, что жители указанных домов могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут прибывать в соответствии с поступающими обращениями.