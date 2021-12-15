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Транспорт
15 декабря 2021  19:20

Несколько участков улиц Фучика и Минская в Казани будут закрыты из-за строительства метро

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В Казани частично ограничат для движения транспорта и пешеходов улицы Юлиуса Фучика и Минска. Временные неудобства связаны со строительством первого участка второй линии казанского метрополитена. 

Так, с 16 декабря по 19 января перекроют участок возле домов №145а и №149, с 20 января по 7 февраля — рядом с домом №151, с 8 по 21 февраля — №155. 

Участок дороги рядом с домом №108 будет закрыт с 22 февраля по 2 марта и с 3 по 27 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что до 23 января следующего года перекрыт участок дороги возле домов № 141а и № 106а по улице Юлиуса Фучика.

#ограничение движения
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