Несколько участков улиц Фучика и Минская в Казани будут закрыты из-за строительства метро

В Казани частично ограничат для движения транспорта и пешеходов улицы Юлиуса Фучика и Минска. Временные неудобства связаны со строительством первого участка второй линии казанского метрополитена.

Так, с 16 декабря по 19 января перекроют участок возле домов №145а и №149, с 20 января по 7 февраля — рядом с домом №151, с 8 по 21 февраля — №155.

Участок дороги рядом с домом №108 будет закрыт с 22 февраля по 2 марта и с 3 по 27 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что до 23 января следующего года перекрыт участок дороги возле домов № 141а и № 106а по улице Юлиуса Фучика.