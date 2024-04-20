Несколько троллейбусов в Казани изменили движение из-за КамАЗа, повредившего провода

В Казани на Сафиуллина КамАЗ повредил контактную сеть троллейбусов, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате временно движение троллейбусного маршрута № 9 проходит по маршруту №6, движение троллейбусного маршрута №12 проходит по маршруту № 8, движение троллейбусного маршрута № 5 проходит по маршруту № 7.

На месте работают аварийные службы предприятия.

