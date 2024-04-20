Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Несколько троллейбусов в Казани изменили движение из-за КамАЗа, повредившего провода
В Казани на Сафиуллина КамАЗ повредил контактную сеть троллейбусов, сообщили в Метроэлектротрансе.
В результате временно движение троллейбусного маршрута № 9 проходит по маршруту №6, движение троллейбусного маршрута №12 проходит по маршруту № 8, движение троллейбусного маршрута № 5 проходит по маршруту № 7.
На месте работают аварийные службы предприятия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников