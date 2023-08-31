Несколько троллейбусов и трамваев встали в Казани из-за повреждения контактной сети

В Казани из-за аварии встали несколько троллейбусов и трамваев, сообщили в Метроэлектротрансе.

На пересечении улиц Тульская и Авангардная была повреждена контактная сеть.

В результате было временно приостановлено движение трамваев №3, 5, 5а и 7, а также троллейбусов №6 и 9.

Аварийные службы работают на месте. Вскоре движение будет восстановлено.