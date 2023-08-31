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Несколько троллейбусов и трамваев встали в Казани из-за повреждения контактной сети
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В Казани из-за аварии встали несколько троллейбусов и трамваев, сообщили в Метроэлектротрансе.
На пересечении улиц Тульская и Авангардная была повреждена контактная сеть.
В результате было временно приостановлено движение трамваев №3, 5, 5а и 7, а также троллейбусов №6 и 9.
Аварийные службы работают на месте. Вскоре движение будет восстановлено.
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