Несколько социально значимых проектов получат грант на общую сумму в 7 млн рублей

Победителями грантового конкурса Минмолодежи Татарстана для физлиц стали 41 человек. Все они получат поддержку на реализацию своих социально значимых проектов. Общая сумма всех грантов составит 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как сказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, данный конкурс направлен на поддержку молодежи. Он также выразил уверенность в том, что эти инициативы найдут отклик у жителей Татарстана и послужат развитию республики.

Всего на конкурс подали около 500 заявок. По итогам конкурсных процедур были определены победители по 14 направлениям: «Укрепление семейных ценностей» – 6 проектов, «Карьера и профессиональная самореализация» – 5, «Творческие инициативы молодежи» – 3, «Инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью и ОВЗ» – 4, «Добровольческие (волонтерские) инициативы молодежи» – 3, «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» – 3, «Социальное предпринимательство» – 3, «Развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи – 3, «Межкультурные коммуникации и межнациональное взаимодействие – 2, «Молодежные медиа – 2, «Инициативы молодежи по поддержке туризма» – 2 проекта, «Патриотическое воспитание» – 2, «Научные инициативы молодежи» – 2, «Инициативы молодежи по поддержке ЗОЖ» – 1.

Одним из победителей в номинации «Укрепление семейных ценностей» стал проект Анны Рукавишниковой «Путь возможности». Он направлен на повышение уровня благополучия молодых семей, имеющих детей с особенностями здоровья, а также семей, воспитывающих подростков и молодежи с ОВЗ. Для них организуют открытые встречи с психологами, выставку детских работ, туристические поездки и многое другое.

Райнур Ахметшин на реализацию своего проекта «Неравнодушные» получил 180 тыс. рублей. Его проект направлен на привлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни и экологических знаний в молодежной среде. Этот проект реализуют в Нижнекамске.

В рамках реализации проекта пройдут фестивали в микрорайонах и экологические акции. Фестиваль проходит по 3 направлениям: экологическое, культурно-массовое и образовательное. «Проектная школа БРИКС» Дианы Сапуриной направлена на создание площадки для молодежи по развитию навыков эффективного общения и деловой коммуникации, многосторонней дипломатии, а также обмену опытом в решении практических задач на основе реальных кейсов для продвижения предпринимательских инициатив молодежи.