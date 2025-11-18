news_header_top
Происшествия 18 ноября 2025 13:39

Несколько самолетов, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Сегодня из-за тумана и плохой видимости несколько самолетов, летевших в Казань, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе казанского аэропорта, рейсы из Шарм-эль-Шейха и Душанбе были перенаправлены в Нижний Новгород, а два рейса, вылетевшие из московского Шереметьево, взяли курс на Ульяновск и Чебоксары.

В настоящее время с пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний. Пассажирам с детьми предоставляются места в комнате матери и ребенка.

«Окончательное решение об уходе на запасной аэродром в подобных ситуациях всегда принимает командир воздушного судна», — добавили в пресс-службе.

