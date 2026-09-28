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Общество 28 сентября 2026 09:24

Несколько российских авиакомпаний запустили продажу билетов через «Макс»

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Несколько российских авиакомпаний запустили продажу билетов через «Макс»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несколько российских авиакомпаний начали продавать билеты через национальный мессенджер «Макс». Об этом журналистам сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

«Ряд отечественных авиакомпаний, например "Аэрофлот" и S7, также реализовали сервис продажи билетов через национальный мессенджер. Информация размещена на сайтах перевозчиков», – сказал он.

Ранее Никитин сообщал, что Минтранс планирует в дальнейшем использовать «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда с помощью цифрового ID. Конкретные сроки запуска этого сервиса пока не определены.

#мессенджер Max #оплата проезда #авиарейс #авиакомпании #цифровизация
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