Несколько российских авиакомпаний запустили продажу билетов через «Макс»

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Несколько российских авиакомпаний начали продавать билеты через национальный мессенджер «Макс». Об этом журналистам сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

«Ряд отечественных авиакомпаний, например "Аэрофлот" и S7, также реализовали сервис продажи билетов через национальный мессенджер. Информация размещена на сайтах перевозчиков», – сказал он.

Ранее Никитин сообщал, что Минтранс планирует в дальнейшем использовать «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда с помощью цифрового ID. Конкретные сроки запуска этого сервиса пока не определены.