Несколько российских авиакомпаний запустили продажу билетов через «Макс»
Несколько российских авиакомпаний начали продавать билеты через национальный мессенджер «Макс». Об этом журналистам сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.
«Ряд отечественных авиакомпаний, например "Аэрофлот" и S7, также реализовали сервис продажи билетов через национальный мессенджер. Информация размещена на сайтах перевозчиков», – сказал он.
Ранее Никитин сообщал, что Минтранс планирует в дальнейшем использовать «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда с помощью цифрового ID. Конкретные сроки запуска этого сервиса пока не определены.