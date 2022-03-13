Несколько ракет упали в районе Генконсульства США в иракском Эрбиле

В столице Иракского Курдистана Эрбиле подвергся ракетному обстрелу район расположения Генерального консульства Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракский новостной портал SHAFAQ News.

«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции Kurdistan24 в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала Kurdistan24», — пояснил источник в службе безопасности Ирака.

По данным Министерства здравоохранения Ирака, в результате обстрела никто не погиб.