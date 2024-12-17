Несколько пар татарстанцев поженятся в прямом эфире новогоднего ТВ-марафона

22 декабря в Татарстане состоится 12-часовой новогодний телемарафон «С новым годом, семья!». Зрители прямой трансляции в том числе увидят церемонию бракосочетания нескольких пар, сообщает ТНВ.

Трансляция пройдет с 9 утра до 9 вечера на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-планета» и будет посвящена итогам Года семьи, который завершается в России.

Гостями площадки станут более 50 семей волонтеров, активистов, музыкантов и спортсменов. Организуют и включение из зоны спецоперации — бойцы в прямом эфире поздравят свои семьи с наступающим праздником и передадут им приветы.

Также зрители смогут увидеть парад Дедов Морозов и узнать, кто из них станет народным новогодним волшебником Татарстана.