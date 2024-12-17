Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Несколько пар татарстанцев поженятся в прямом эфире новогоднего ТВ-марафона
22 декабря в Татарстане состоится 12-часовой новогодний телемарафон «С новым годом, семья!». Зрители прямой трансляции в том числе увидят церемонию бракосочетания нескольких пар, сообщает ТНВ.
Трансляция пройдет с 9 утра до 9 вечера на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-планета» и будет посвящена итогам Года семьи, который завершается в России.
Гостями площадки станут более 50 семей волонтеров, активистов, музыкантов и спортсменов. Организуют и включение из зоны спецоперации — бойцы в прямом эфире поздравят свои семьи с наступающим праздником и передадут им приветы.
Также зрители смогут увидеть парад Дедов Морозов и узнать, кто из них станет народным новогодним волшебником Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»