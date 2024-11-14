Несколько отелей Казани хотят пройти сертификацию на стандарт China Friendly

Несколько отелей Казани хотят пройти сертификацию на соответствие стандартам China Friendly. Об этом сообщила журналистам заместитель главы столицы Татарстана Евгения Лодвигова на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай –взаимовыгодное сотрудничество».

«Возобновился стандарт China Friendly. До пандемии Covid-19 у нас был всего один отель по этому стандарту классифицирован - "Релита". К сожалению, пандемия внесла свои коррективы - туристов из Китая стало меньше. Я знаю, что сейчас еще несколько отелей хотят получить этот стандарт», - сказала Лодвигова.

По ее словам, ожидается, что поток китайских туристов в Казань значительно увеличится. «И конечно, отелей по стандарту China Friendly будет больше. Многие видят в этом перспективу», - отметила замглавы Казани.

Этот стандарт касается различных сфер услуг для туристов - отелей, ресторанов, развлечений и др. Он предполагает дублирование информации на китайском языке, подготовленный персонал, адаптацию услуг и продуктов.

Лодвигова заметила, что в этом году будет «еще больший скачок» по количеству туристов. «В прошлом году мы уже обогнали допандемийные цифры по туристам. Идею подсчета туристов переняли у наших китайских друзей. В частности, у города Ханчжоу. Это как раз центр подсчета туристов», - подчеркнула она.

Замглавы Казани добавила, что в Ханчжоу учет туристов идет в режиме реального времени.

«Мы этот город несколько раз посещали, мечтали, чтобы у нас был такой же ситуационный центр. Там сразу как только человек пересекает границу города, он идентифицируется. Мы пока в начале этого пути. Но у нас тоже есть подсчет, статистика - кто этот турист, сколько он денег тратит», - заключила она.