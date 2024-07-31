«Несколько млрд рублей»: какой объем налогов заплатили самозанятые Татарстана за 5 лет

За пять лет действия специального налогового режима в качестве самозанятых в Татарстане зарегистрировано свыше 342,3 тысяч граждан. За это время самозанятые сформировали 83 млн чеков и заплатили в казну республики 6,8 млрд налогов, сообщает Минэкономики РТ.

Отмечается, что рост количества таких граждан по сравнению с началом 2024 года составил почти 12% или 36,2 тыс. человек.

«В Татарстане ежегодно растет количество самозанятых - республика входит в ТОП-5 регионов страны по числу зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход граждан, что свидетельствует о создании в регионе привлекательных условий для ведения микробизнеса. Республика в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» активно поддерживает начинающих предпринимателей. Самозанятые могут бесплатно или на льготных условиях регистрироваться на электронных торговых площадках, получают доступ к льготной аренде государственного и муниципального имущества, им доступны консультации и образовательные программы, финансовая поддержка», - рассказала первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

Спикер отметила, что для сбыта продукции самозанятых в республике на постоянной основе проходят ярмарки под брендом «Я и есть Татарстан» с организацией бесплатных торговых мест в точках с высоким трафиком жителей и гостей республики. Ярмарки - одна из самых востребованных у татарстанских самозанятых мер поддержки.

Замминистра добавила, что чаще всего самозанятые оказывают услуги в сфере пассажирских перевозок, доставки, аренды квартир, рекламы и маркетинга, строительства и репетиторства.

Благодаря комплексной государственной поддержке, реализуемой в Татарстане в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», с начала действия специального налогового режима, самозанятыми Татарстана сформировано более 83 млн чеков, получено свыше 160 млрд рублей суммарных доходов.

Поддержка самозанятых в нашей республике реализуется Минэкономики РТ и Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.