news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 20 мая 2024 09:53

Несколько ДТП парализовали движение на Мамадышском тракте в Казани

Скопировать ссылку

На въезде в Казань на Мамадышском тракте произошло несколько аварий. В результате на данном участке дороги парализовало движение.

По данным «Яндекс.Карты», пробка растянулась на пять километров. Казанцам следует заранее планировать свой маршрут.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#пробки в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2