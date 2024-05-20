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Несколько ДТП парализовали движение на Мамадышском тракте в Казани
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На въезде в Казань на Мамадышском тракте произошло несколько аварий. В результате на данном участке дороги парализовало движение.
По данным «Яндекс.Карты», пробка растянулась на пять километров. Казанцам следует заранее планировать свой маршрут.
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