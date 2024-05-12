Несколько домов в Нижнекамске на двое суток останутся без горячей воды

В рамках капитального ремонта на участке магистрального тепловода в Нижнекамске будет отключен теплоноситель для установки глушек с целью возможности дальнейшего обеспечения потребителей ГВС. В связи с этим жители ряда домов останутся на двое суток без горячей воды, сообщается на сайте Нижнекамского района.

Так, с 9 утра 13 мая и до 17 часов 15 мая без горячей воды останутся дома по следующим адресам: Сююмбике, № 71, 75, 73, 77, 79; Чишмале, № 1, 2, 3, 4, 4б, 6, 6/1, 8, 10; Менделеева, № 47, 55 и Ямьле, № 2, 4, 6, 8, 10.