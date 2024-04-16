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Несколько домов в Московском районе Казани 17 апреля останутся без света
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Жители шести домов в Московском районе Казани завтра останутся без света. Об этом сообщается в телеграм-канале Администрации Кировского и Московского районов города.
Причина временных неудобств – плановые ремонтные работы электросетевого оборудования. В результате электроэнергии не будет с 8 утра и до 6 часов вечера в домах №27, 29, 33, 33/1, 33/2, 35 по ул. Ш. Усманова.
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