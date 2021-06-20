Несколько домов Советского района Казани почти на сутки останутся без воды

В некоторых домах Советского района Казани 21 июня с 9 утра временно прекратится водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Без воды останутся жители домов по следующим адресам:

улица Аделя Кутуя, 157б;

улица Минская, 1а, 12;

проспект Победы, 57, 57а, 57а корпус 1, 57б, в и 105а.

Подача воды возобновится в 6 утра 22 июня. Мера принимается на время переврезки вынесенного участка водопровода при строительстве Вознесенского тракта.

Как сообщает «Водоканал», жители смогут оставить заявку на воду по номеру 7 (843) 231-62-60. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим обращениям.