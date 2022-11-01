Несколько домов Советского района Казани останутся на сутки без воды

В Советском районе Казани в ряде домов временно отключат воду. Неудобства связаны с проведением работ по подключению водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 2 ноября и до 6:00 следующего дня в домах, расположенных по адресам: