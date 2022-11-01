Несколько домов Советского района Казани останутся на сутки без воды
В Советском районе Казани в ряде домов временно отключат воду. Неудобства связаны с проведением работ по подключению водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 2 ноября и до 6:00 следующего дня в домах, расположенных по адресам:
- Гвардейская, 34а, 37, 37 (корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б, 38б/1;
- улица Н. Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;
- Макаренко, 6;
- Седова, 1, 2, 2 (корп.2а), 3, 5, 7;
- Толбухина, 9, 11, 13.