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Общество
1 ноября 2022  09:27

Несколько домов Советского района Казани останутся на сутки без воды

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В Советском районе Казани в ряде домов временно отключат воду. Неудобства связаны с проведением работ по подключению водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 2 ноября и до 6:00 следующего дня в домах, расположенных по адресам:

  • Гвардейская, 34а, 37, 37 (корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б, 38б/1;
  • улица Н. Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;
  • Макаренко, 6;
  • Седова, 1, 2, 2 (корп.2а), 3, 5, 7;
  • Толбухина, 9, 11, 13.

 

#отключение воды
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