Несколько домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино Белгородской области

В Шебекинском городском округе Белгородской области произошел инцидент с обстрелом нескольких жилых домов. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате инцидента нет.

В городе Шебекино снаряд попал на территорию частного домовладения, что привело к возгоранию крыши бани. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания. Также выбиты окна, повреждены фасады и заборы в двух других частных домовладениях. Один автомобиль получил повреждения.

В селе Ржевка того же городского округа обстрел привел к повреждению забора и выбитым окнам в одном из частных домов.

Оперативные службы работают на местах происшествия. Обход территорий для оценки ущерба будет продолжен в светлое время суток.