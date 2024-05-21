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Несколько домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино Белгородской области
В Шебекинском городском округе Белгородской области произошел инцидент с обстрелом нескольких жилых домов. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате инцидента нет.
В городе Шебекино снаряд попал на территорию частного домовладения, что привело к возгоранию крыши бани. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания. Также выбиты окна, повреждены фасады и заборы в двух других частных домовладениях. Один автомобиль получил повреждения.
В селе Ржевка того же городского округа обстрел привел к повреждению забора и выбитым окнам в одном из частных домов.
Оперативные службы работают на местах происшествия. Обход территорий для оценки ущерба будет продолжен в светлое время суток.
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