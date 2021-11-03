Несколько домов Кировского района Казани на сутки останутся без воды. Причина временных неудобств — работы по подключению водопровода, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 утра 8 ноября и до 6 утра следующего дня водоснабжение отключат по адресам: улица Ильича, № 19/43, 21, 21/8, 30, улица Лейтенанта Красикова, № 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12а, 12б, улица Политехническая, № 3а, улица Революционная, № 12, 14, 14 корп. 1; 16, 16/1, 16/2, 16 корп. 1; 39, 41, 41а, 43, 43/19.

Казанцам необходимо заранее запастись водой. Автоцистерны разместят по заявкам, поступающим по телефону +7(843)231-62-60.