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Несколько домов Казани остались без воды из-за аварии на Чистопольской
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Жители домов на Чистопольской остались без воды из-за коммунальной аварии. Казанцы в соцсетях сообщают, что без воды остались жилые дома №31, №29.
В свою очередь в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» агентству сообщили, что заявка поступила о сильной течи.
«В настоящее время на месте работают сотрудники дежурной бригады», – отметили в ведомстве.
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