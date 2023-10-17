Несколько домов Казани остались без воды из-за аварии на Чистопольской

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Жители домов на Чистопольской остались без воды из-за коммунальной аварии. Казанцы в соцсетях сообщают, что без воды остались жилые дома №31, №29.

В свою очередь в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» агентству сообщили, что заявка поступила о сильной течи.

«В настоящее время на месте работают сотрудники дежурной бригады», – отметили в ведомстве.