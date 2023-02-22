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Несколько домов и участков изымут в Казани для реконструкции Горьковского шоссе
В Казани изымают несколько земельных участков с расположенными на них жилыми домами и торговыми объектами, расположенных в зоне реконструкции Горьковского шоссе. Постановление появилось в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Изымаемые участки и объекты находятся в Кировском районе города: по ул.Залесной и Алеутской. Они будут выкуплены у владельцев для муниципальных нужд.
«Рекомендую правообладателям земельных участков заключить в Комитете земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани соглашения об изъятии принадлежащих им земельных участков», — говорится в постановлении.
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