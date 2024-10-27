Несколько человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Алькеевском районе РТ

Сегодня утром в Алькеевском районе РТ столкнулись Opel Astra и Volkswagen Polo. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. С их слов, удар пришелся на переднюю часть автомобиля Opel.

Фото: Очевидцы

На место оперативно прибыли медики скорой помощи. По словам очевидцев, в ДТП пострадали около семи человек, в том числе ребенок.