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Несколько человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Алькеевском районе РТ
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Сегодня утром в Алькеевском районе РТ столкнулись Opel Astra и Volkswagen Polo. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. С их слов, удар пришелся на переднюю часть автомобиля Opel.
На место оперативно прибыли медики скорой помощи. По словам очевидцев, в ДТП пострадали около семи человек, в том числе ребенок.
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