Несколько человек, среди них дети, пострадали в серьезном ДТП на трассе в Татарстане

Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

Сегодня около 8:30 на трассе Набережные Челны-Сарманово в районе Набережночелнинского инкубатора произошло ДТП с участием двух легковушек. Как сообщили «Татар-информу» в прокуратуре Тукаевского района, столкнулись Mazda и «Лада» 14-й модели.

По предварительной версии, при обгоне одну из легковушек занесло и выкинуло на встречную полосу.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Его госпитализировали в БСМП Челнов. В салоне отечественной легковушки находилась женщина с двумя маленькими детьми. Мать доставили в БСМП, несовершеннолетних детей медики увезли в КДМЦ Набережных Челнов.

На место происшествия выехал зампрокурора района Эдуард Имамов. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.