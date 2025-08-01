Несколько человек, среди них дети, пострадали в серьезном ДТП на трассе в Татарстане
Сегодня около 8:30 на трассе Набережные Челны-Сарманово в районе Набережночелнинского инкубатора произошло ДТП с участием двух легковушек. Как сообщили «Татар-информу» в прокуратуре Тукаевского района, столкнулись Mazda и «Лада» 14-й модели.
По предварительной версии, при обгоне одну из легковушек занесло и выкинуло на встречную полосу.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Его госпитализировали в БСМП Челнов. В салоне отечественной легковушки находилась женщина с двумя маленькими детьми. Мать доставили в БСМП, несовершеннолетних детей медики увезли в КДМЦ Набережных Челнов.
На место происшествия выехал зампрокурора района Эдуард Имамов. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.