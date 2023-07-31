news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 июля 2023 10:29

Несколько человек пострадали в результате обстрела центра Донецка

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В результате обстрела центра Донецка есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале глава администрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», – написал мэр города.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное