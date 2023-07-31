Несколько человек пострадали в результате обстрела центра Донецка

В результате обстрела центра Донецка есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале глава администрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», – написал мэр города.

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