Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Несколько человек пострадали в результате обстрела центра Донецка
В результате обстрела центра Донецка есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале глава администрации Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», – написал мэр города.
Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа