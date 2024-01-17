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Несколько человек пострадали на пожаре в Ростовской области на заводе в Шахтах
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На заводе в Шахтах в Ростовской области случился серьезный пожар, сообщает РИА Новости.
Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
В результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна пострадали три человека. Они госпитализированы с ожогами.
Отмечается, что перед пожаром был зафиксирован хлопок.
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