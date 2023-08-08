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При взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека
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В Астрахани в жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорание удалось оперативно локализовать.
По данным агентства, в результате взрыва два человека были госпитализированы с ожогами, еще у нескольких женщин поднялось давление, медики помогли им на месте.
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