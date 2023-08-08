При взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека

В Астрахани в жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорание удалось оперативно локализовать.

По данным агентства, в результате взрыва два человека были госпитализированы с ожогами, еще у нескольких женщин поднялось давление, медики помогли им на месте.